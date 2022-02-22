台4政黨民調：國民黨好感度最低 反感度最高

美麗島電子報昨公布「2022年2月國政民調 」，台灣民眾對四個政黨的好感度，以民進黨 最高，其次為民眾黨，國民黨 墊底，且反感度最高；即使是不滿意蔡英文總統的人，也只有四成對國民黨有好感。

民調結果顯示，51.5%民眾對民進黨有好感，較上月增加5.2個百分點；其次是民眾黨39.8%、時代力量35.3%、國民黨28.2%。反感比率為國民黨60.0%、民進黨40.3%、時代力量38.0%、民眾黨37.7%。

美麗島電子報報導，在台灣四個主要政黨裡，國民黨的好感度墊底，但反感度卻是最高。除了國民黨支持者對其好感多於反感，其餘各族群都一面倒傾向對國民黨反感。特別的是，即使不滿意蔡英文者也僅40.8％對國民黨有好感；信任侯友宜者對國民黨反感達60.2％，且高於信任柯文哲者對國民黨反感度49.6％；中立民眾也僅25.9％對國民黨有好感、48.9％反感。

報導指出，朱立倫自去年當選國民黨主席時，信任度就一路下滑，據民調結果，民眾對朱立倫的不信任（62.1%）高於對國民黨的反感（60.0%），對國民黨的好感（28.2%）則略高於對朱立倫的信任（27.4%）。調查分析認為，朱若無法有效重振信任度，恐將成為國民黨政黨形象與年底九合一選舉的政治包袱，甚至隨之擴散延燒至2024大選。