傅崐萁操盤藍營？黨內酸：與金溥聰實力差太大

國民黨中央選戰策略會報由具有形象爭議的立委傅崑萁擔任執行長，為年底選戰實質操盤，引起黨內質疑。圖為黨主席朱立倫(右一)與傅崐萁(左二)同框。(本報資料照片)

國民黨 傳出年底選舉由立委傅崐萁操盤，台北市議員徐巧芯昨大酸，傅與當年的金溥聰「實力落差太大」；而新人參選議員加權百分之百，則被憂心新人若不夠強，可能變大選犧牲品，應兼顧新人與資深幕僚、實力派之間的平衡。國民黨立委江啟臣 認為，黨中央要和地方溝通做滾動式檢討，「不要太偷懶」。

國民黨中央回應表示，2022整體九合一的規畫由「中央選戰策略會報」共同徵詢、討論，希望與各界做更細緻的溝通；青年加權部分，則是希望讓更多年輕世代有出線參政的機會。

對於新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕婉拒參加「中央選舉提名委員會」，卻傳出傅崐萁擔任操盤手，徐巧芯昨出席江啟臣舉辦的青年沙龍表示，黨主席朱立倫這陣子以來都非常倚重傅崐萁，這樣的安排也在意料之內，但選戰策略會報成員人選，是否應該由市長們來推薦？

對於傳出傅崐萁操盤一事，徐巧芯表示，還好黨中央否認此事，若前總統馬英九 時代的操盤手是金溥聰這個等級的，到了朱立倫卻變成傅崐萁，「這個落差未免也有點太大了」。

國民黨高雄市黨部昨舉辦黨代表新春團拜，因3月5日將選出第21屆第一任中常委，團拜猶如拜票場，第一次參選中常委的「中央選戰策略會報」成員傅崐萁也偕夫人、花蓮縣長徐榛蔚出席。傅崐萁表示，他會傾聽民意，唯有團結才能勝選，「只要團結，高雄一定會贏」。

傅崐萁表示，「四大公投民進黨並沒有贏，他們從826萬票變成420萬票，已經少了400多萬票，民心思變，國民黨要抓住機會。」

傅崐萁說，自己上周參加餐敘絕無說出推薦哪個人選參選高雄市長，只是傾聽基層聲音，結果被媒體寫成推薦立委高金素梅，「相信未來會有更多抹黑，大家要記得我的臉，下次見面可能變黑色的。」