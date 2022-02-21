金主牽線 柯文哲「挖藍攬橘」攻2024總統大位

台北市長柯文哲（右）有意搶攻2024總統大位，近日動作不斷。（本報資料照片）

台北市長、民眾黨主席柯文哲 欲攻2024總統大位，前兩天接連造訪花東，拔樁意味濃；民眾黨立委蔡壁如、柯的妻子陳佩琪也陸續表態，支持柯文哲參選總統。

2022選戰才開打，民眾黨已瞄向2024總統大選。據了解，柯文哲身邊最重要金主為國民黨 前中常委、有台灣鎢鋼大王之稱的廖萬隆。廖會協助介紹商界、國民黨派系人士給柯壯大軍容，深獲柯信賴。

民眾黨人士指出，柯文哲一直對外界解讀第一屆市長是「靠綠營」才選上相當不滿，在白綠分手後，柯亟欲證明靠自己就可攻上總統大位，立場除從「墨綠」走向「反綠」，並趁國民黨氣勢不振時，不斷吸納泛藍勢力，擴大支持度，「先搶第二，再搶第一」。

黨內人士解讀，柯文哲的目的是盡快搶食泛藍支持者，先奪下2024大選「老二」位置，再攻大位。目前黨內要角多具有泛藍背景，包括秘書長謝立功、副秘書長蔡增家、顧問王智立、媒體總監黃文財；親民黨部分則有北市副市長黃珊珊、市議員林國成，更傳出親民黨重要幹部、發言人張碩文私下介紹不少中南部地方派系人士給民眾黨。

柯文哲昨日騎自行車到台東卑南鄉初鹿村，拜訪國民黨籍老將張卓然兒子張家瑋。對民眾黨在台東是否支持張家瑋參選，他回應「支持年輕人參政」、「年輕世代願出來，政治才會推陳出新」。

台東卑南鄉是民進黨 台東唯一執政鄉鎮市，鄉長許文獻二任屆滿將換跑道改選縣議員，至今綠營未找到接棒人選，國民黨籍議員郭宗益已宣布參選鄉長，張家瑋昨也表態「參選到底」。