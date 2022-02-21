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表面和平掰了…民進黨派系卡位 英系、正國會掀戰火

記者丘采薇／台北21日電
民進黨備戰年底選舉，正國會認為前交通部長林佳龍在北市長一役有一搏空間。（本報資料照片）
民進黨備戰年底選舉，正國會認為前交通部長林佳龍在北市長一役有一搏空間。（本報資料照片）

隨著年底地方選舉逼近，民進黨內各派系布局縣市長私下角力更檯面化，並針對縣市議員提名近身開火。最近新北市第九選區爆發英系及正國會的戰爭，正國會推出的人選張銘祐不滿英系黃琳可能因為「婦女保障名額」獲保送，指黃琳曾為新黨工作，英系反批不要在黨內找敵人，兩大派系在蔡英文總統上任後的長期合作關係宣告破滅。

張銘祐曾在2020年代表民進黨參選新北市第11選區立委，獲得7萬多票，落選後宣布參選同區議員，但最近傳出黃琳將爭取民進黨在該區的「婦女保障名額」，再者該區只打算提兩席，黃琳等於變相保送，張銘祐上周到民進黨中央黨部陳情，希望爭取公平競爭的機會。

民進黨內傳出，因張銘祐事件，未來正國會可能不會再挺英系推出的台北市黨部主委吳怡農連任。據悉，正國會領袖林佳龍得知相關報導之後，已經第一時間透過管道與吳怡農聯繫澄清，說明會支持吳怡農連任。

至於傳出張銘祐爭取初選，是為了林佳龍盼參選台北市長。雖然有知情人士說，這種說法牽扯太遠，但正國會確實認為林佳龍有一搏的空間。對於英系力挺衛福部長陳時中參選台北市長，派系人士說，「陳時中的敵人不是林佳龍」。

民進黨備戰年底選舉，英系力挺衛福部長陳時中參選台北市長。（本報資料照片）
民進黨備戰年底選舉，英系力挺衛福部長陳時中參選台北市長。（本報資料照片）

民進黨最近風暴不斷，都是內部競爭擦出火花。雖然這是「後蔡英文時代」常上演的情節，但各派系愈來愈殺紅眼，也漸不在乎檯面上的和諧。英系和正國會從友好變敵對，也說明派系之間從來就不是真正的朋友。

2016年民進黨重返執政之後，蔡英文總統定於一尊，府院黨及立院人事依派系平衡分配，雖然有些派系拿得多，有些拿得少，但派系共治還算走得下去。直到2018年地方選舉挫敗，行政院長蘇貞昌回鍋，蘇的強勢讓部分派系開始感到不平衡，不過，蘇揆始終屹立不搖，派系也開始自己找出路。

最近英系與正國會為了新北市第九選區的議員提名近身開火，讓黨內訝異雙方友好關係破滅。看在正國會眼裡，英系因為親近高層，一直有特殊優勢，心中感到極度不平衡；但對英系來說，雖稱英系，仍有自己的兵馬，必要時當然會堅持己見，從日前是否支持大新竹合併一案就可以看出，就算蔡總統已經表態力挺，也不一定可以平息雜音。

距年底地方選舉尚有九個月，民進黨內早已砲火四射。選舉愈近，各派系為了自身利益，開戰在所難免，表面和平的時代已經過去了。

民進黨 蔡英文 陳時中

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