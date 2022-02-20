監委開會21次缺席19次 陳菊炸鍋 藍批對個案下指導棋

監察院長陳菊上任已滿一年半，開始出手整頓監院，引發干涉監委行使職權爭議。（本報資料照片）

監察院長陳菊上任已滿一年半，開始出手整頓監院。據了解，上月談話會，陳菊表示，出席彈劾 審查會行使彈劾權是監察權核心之一，卻有不只一位監委出席狀況不佳，甚至在輪到該出席的21次彈劾審查會中缺席19次，傳出去能聽嗎？陳菊也說，若彈劾會有特殊情況，監委應要請假，她卻從未沒收過假條，監委都是一時之選，應有基本的自我要求。

監院人士表示，為整頓監院、化解行使職權的問題癥結，陳菊原預計本月邀集監委舉辦「共識營」，後因疫情 延期至4月；據悉，陳菊原打算在共識營點出監委缺席過多的問題，如今提前炸鍋；過去監委多是利用周末在大學兼課，本屆監委卻在周間也去上課，雖無違法，但社會觀感不佳。

有監委表示，有別於歷任監察院長，陳菊會列席各委員會、院會、談話會等擔任主持人的會議，陳菊更幾乎都第一個到場，有時候甚至開會表定時間還沒到，但出席人數已過半就宣布開會，確實對部分監委形成壓力。

對於缺席過多，監委喊冤說，過去彈劾審查會時間多固定在院會後、召集人會議後等時段，較利於安排時間，但本屆彈劾審查會開會時間相對不固定，才會有如此狀況。

至於假條問題，監委指出，依規定應分兩層次，若一開始即勾選不出席，並不用呈報假條給院長；若勾選出席，但發現案件有迴避問題或當天特殊事由，屆時才需上呈假條。

國民黨 立院黨團總召曾銘宗表示，陳菊看似整頓監院，實際卻是對行使質問權的個案下指導棋，已違反監委獨立行使職權原則。由於現在監院一片「綠油油」，陳菊仗勢著自己是民進黨大老，才敢如此直接介入監委案件，而監委也等同自我放棄職權，雙方都有檢討空間。

此外，監察院近來因疫情調查案與台北市府頻頻交鋒。無獨有偶，監察院曾糾正台北市府，目前仍未結案的「社子島案」，查案監委近期擬行使質問權，邀台北市長柯文哲說明；由於高度敏感，監察院長陳菊當面提醒，「質問直轄市長，程序完備很重要，應當留意」，監委才踩煞車，但陳菊此舉是否介入委員會運作，也引發質疑。

監院人士說，過去的監察院長多未涉入監院實際運作，陳菊整頓監院確實帶來新氣象，但一體兩面的負面影響為，監委都獨立行使職權，監察院長有無權限置喙，確實有討論空間。