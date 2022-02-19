大屋頂下／蔡英文的課題（上）和盤托出蔣經國

「經國七海園區」正式開幕，首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時亮相，蔡英文總統（中）出席致詞。（記者林俊良／攝影）

欲探究蔡英文 在蔣經國 總統圖書館 揭幕典禮的談話，可從解讀姚人多的相關評論入手。

因為，姚曾是蔡的撰稿人，二人對相互的政見應皆摸過底，姚可看出蔡的變化；姚從建制內走到建制外，其言論可看出內外的對照。

姚的發言要點有三：

一、他說：「總統，妳錯了。」他對蔡使用及引用的評語包括：「我非常不以為然」、「是一個價值錯亂的事」、「不知道該哭還是該笑」及「荒謬無比」等。

二、姚說，總統錯了，「甚至是不道德的」；且自認自己的見解與立場才是正確的。他說：「因為您去了一趟蔣經國紀念園區，我們再批評蔣經國好像就變成在批評您的愚蠢跟背叛。」此處是說，蔡的言行可被批評為「愚蠢跟背叛」；「我們」是對的，「您」是錯的。

三、姚顯然認為，蔡的言行會發生骨牌效應；因為，「難道蔣介石不反共？我們也要肯定蔣介石嗎？」，反正不是都能說成「功過相抵」嗎？依姚的看法，若是紀念鄭南榕，就不可紀念蔣經國。他說：這是蔡不可改變的「人設」。

舉世皆然。文膽與總統的關係，有時是總統借文膽的筆表達自己的看法，這只是請人妝飾文采；有些則是文膽借總統的嘴表達自己的看法，甚至喧賓奪主。這就涉及總統的「人設」由誰來決定？由總統自己？或文膽？文膽是不是教師爺？總統是不是提線傀儡？姚已脫離建制，因而他的言論更能呈現此種賓主之間的糾葛。

這場風波，不僅暴露了蔡姚的齟齬，也呈現出民進黨及綠營內部的分歧。大家都在議論：這只是一場黑臉白臉的雙簧？還是確有路線鬥爭上演？

其實，以上兩種看法都正確。

一、黑臉白臉。在蔡英文出席蔣經國圖書館揭幕活動以前，蔡政府建制內有兩個動作。一是退輔會空前高調出面主辦「紀念經國先生音樂會」，指蔣經國「走過璀璨」、「反共／革新／保台」、「對台灣的貢獻無可置疑」、「這就是舉世稱頌的寧靜革命（的源起）」。此可視為白臉。另一是在蔡英文談話前夕，促轉會發表聲明，對園區及圖書館以蔣經國命名提出異議（連蔣經國的姓名也不能叫了？），並「建議應予改名或其他配套處置」。又認為揭幕活動只讚揚蔣氏「卓有成就」，卻對威權事蹟隻字未提，並論及林宅血案、陳文成案等。此可視為黑臉。

退輔會及促轉會的動作，雖皆謊稱總統府事前不知，但應可視為蔡英文在黑臉白臉的兩手布置。

此外，在綠營內部，另有扮黑臉者，以襯托蔡的溫和；亦有扮白臉者，為蔡護駕。

二、路線鬥爭。姚人多甚至拐彎抹角地指蔡英文是「愚蠢跟背叛」、「不道德」、「荒謬無比」，段宜康則稱「莫名其妙」。如果只是扮「黑臉」，他們其實不必用如此暴烈的詞彙。另如蘇貞昌說「不會因為獨裁者晚年的慈眉善目，就忘記當時的血腥鎮壓」，也在呈現與蔡英文不同的「人設」。再翻看綠營其他因蔣經國議題而引發的對蔡英文的攻擊，亦可察覺確是一場路線鬥爭。

另者，有報導指出，蔡英文是在「親近幕僚」皆強力反對下，堅持出席蔣經國圖書館揭幕活動。當日講稿總共改了十多次，且是在「幕僚堅持」下，才放進反共保台的概念，但蔡英文未接受「幕僚堅持」要提林宅血案及陳文成命案（促轉會已加補綴）。

此類場景也曾見諸蔡英文2021年國慶文告的煮稿過程，「年輕幕僚群大大反對蔡英文從辣台妹變成中華民國派」，並詫異於「蔡英文在演說中特別加重『中華民國』的含金量」。這些，雖然皆只是與文膽之間的互動，但也顯示了路線分歧。

蔡英文的蔣經國談話，顯然呈現了她在政治論述上的移步與調整。因此，不論對內對外，她皆必須有黑臉白臉的陰陽虛實布置，以保留進退攻守的空間，此乃理所當然。

但是，問題在於，如果蔣經國議題確實涉及國家生存大戰略的移步調整，那就絕對不只是一個黑臉白臉的操作，而是在這個頂層大戰略移步時，蔡英文能否堅持其主體性及主動性。

姚人多指蔡英文「背叛」。是蔡英文背叛了姚人多嗎？姚又口口聲聲要蔡英文注意「尺度」，這是尾巴搖狗嗎？

試問：總統是否文膽的腹語玩偶或提線傀儡？

姚的通篇論證，皆在憂慮蔡英文紀念蔣經國，會使綠營的轉型正義無以為繼，一潰千里，不能自圓其說。但如果蔡英文心中所思是「團結台灣／化解分歧」，亦即以台灣的生存大戰略為念，則恐怕就不宜用姚的「綠營主體論」作為評判蔡的尺度了，而應改以「台灣生存戰略論」為尺度。

眼下所見，可謂是一場「內殺型台獨」與「外擊型台獨」的路線鬥爭。姚人多等是「內殺型台獨」，堅持將其政治論述緊抱二二八，並以此為「尺度」。但蔡英文似乎思及如何降低「內殺型台獨」的自傷，並放大「外擊型台獨」的「尺度」，更甚至隱約可見她試從「台獨」轉向「華獨」的移步。蔡英文能否超越姚人多的「尺度」？

無論黑臉白臉或路線鬥爭，雙方的主要歧異是在：一方主張只能談二二八，不能談蔣經國反共保台；若談蔣經國，也只能說威權獨裁，甚至蔣經國的名字也不可見於園區。另一方則稱蔣經國「走過璀璨」、「反共／革新／保台」。

中正紀念堂也面臨類似的爭議。

台灣的政治論述，難道一定要掐頭去尾，而不能共同接受自光復、古寧頭、二二八、土地改革、地方自治、白色恐怖、八二三、十大建設、九年國教、退出聯合國、莊敬自強、處變不驚、鄭南榕、美麗島事件、林宅血案、台積電、解除戒嚴、開放兩岸交流、反共、革新、保台、台獨黨綱、台灣前途決議文、總統直選、政黨輪替、大三通、ECFA、馬習會、一中各表、不統不獨不武、反送中，至反一國兩制這個多面相、全過程的真實而完整的歷史滄桑嗎？

說到底，我們難道一定要用什麼「尺度」來肢解蔣經國？為什麼一定不能共同接受一個「和盤托出」的蔣經國？

是否只因不敢面對和盤托出的台獨是非，才不能和盤托出蔣經國的功過？

虛偽的台獨，脆弱的台獨。

本文認為，這一場關於蔣經國的議論，不能只看成綠營內部的黑臉白臉，而必須認知這在本質上是一場涉及國家生存大戰略的分歧與選擇。

遙望阿富汗與烏克蘭。姚人多與蔡英文，由誰領路？