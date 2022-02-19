酸宛如「青銀共居」 蔡壁如：藍白不會合

民眾黨選戰小組召集人的立委蔡壁如（右）18日邀黨代表舉行座談會，針對提名爭議進行討論。(圖：聯合報讀者提供)

外傳藍營金主力推「藍白合」，民眾黨主席柯文哲 昨反問，「民眾黨還有金主？」他是黨主席都不曉得，藍白合他是順其自然，但投票前一、兩個月再來問還差不多；民眾黨選戰小組召集人蔡壁如斷言，「不會有藍白合」，她也透露，台北市副市長黃珊珊朝參選方向，希望黃披民眾黨參選台北市長。

國民黨 立委蔣萬安參選北市長態勢明顯，但國民黨台北市黨部昨新春團拜，蔣萬安卻出席另一場活動，被解讀「保持距離」。蔣萬安說，頒獎典禮年前就安排好，否認刻意保持距離。

外界質疑參選恐有「蔣家包袱」，蔣萬安昨說，「我就是我，我有我自己的堅持」，他的堅持就是民生議題遠比選舉重要，人民的利益大於政黨的利益」。

國民黨副主席連勝文說，國民黨須先展現實力，人家願不願意合作，再來判斷。

對於藍白合不合？蔡壁如昨說，兄弟爬山各自努力，藍白合需要開誠布公，不是吃豆腐蹭聲量。國民黨支持者很資深，民眾黨支持者是年輕人，黨員跟支持者屬性截然不同，合起來宛如「青銀共居」，很多年輕人聽不下去國民黨主張；兩黨可在議題合作，但民眾黨目標是延續台北市執政、市議員勝選，「沒有藍白合可能」。

此外，民眾黨選戰爭議頻傳，蔡壁如昨晚廣邀黨代表在市長官邸座談，「提早啟動選戰模式」，被黨內質疑「挾天子以令諸候」，蔡壁如要掌握提名 主導權，刻意跳過民眾黨主席柯文哲，宛如「地下黨主席」。

對於黨內質疑，蔡壁如表示，選戰重要幹部的「九人小組」都是柯文哲直接指派，她是臨危受命接下召集人，並非獨自掌權。

據了解，蔡壁如日前廣寄給黨代表的一封信溫情喊話，指自己一生無所求，「餘生最大願望就是送柯文哲進總統府」，民眾黨要贏得2024總統大選，年底選戰就是最重要的考驗。