我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

蔣萬安斥「豬頭說」人身攻擊 柯文哲：別對號入座

記者楊正海／台北19日電
2020台北市長選舉，傳出柯團隊希望副市長黃珊珊參選，對戰藍綠可能推派的國民黨蔣萬安(見圖)及民進黨吳怡農的「雙帥組合」。（本報資料照片）
2020台北市長選舉，傳出柯團隊希望副市長黃珊珊參選，對戰藍綠可能推派的國民黨蔣萬安(見圖)及民進黨吳怡農的「雙帥組合」。（本報資料照片）

台北市副市長黃珊珊日前接受媒體專訪，對於年底市長選戰會不會擔心被棄保？黃珊珊則說，沒信心才會被棄保，「提一個豬頭都要當選，市民會這麼傻嗎？」此說法遭備戰參選台北市長的國民黨立委蔣萬安反斥為「人身攻擊」，對此，台北市長柯文哲昨參加士林官邸鬱金香花展受訪指出，很多事情要學會不要對號入座，一笑置之是比較高明的處理方式。

黃珊珊則表示，她講的內容，應該是在評論大家應該要努力，而不是靠著別人或著影響別人，蔣委員應該不是這樣的人，「我不想說是對號入座」，她想講的是大家都要努力不是嗎？「你不努力才會有這問題」。

至於國民黨前立委李彥秀批評黃珊珊為選舉戴假面具？柯文哲聽了說「哪個立委？李彥秀？」轉頭向黃珊珊說，「唉唷，跟妳同選區的」，黃珊珊則說，每個人的意見都尊重，大家各自把各自的事情做好。

針對蔣萬安斥黃珊珊不要人身攻擊，是不是無法藍白合了？柯文哲說，很多事情要學會不要對號入座，很多東西要一笑置之，比較高明的處理方式。

另外，選舉將近，有民眾黨人士說年底藍綠雙殺，但民眾黨民調越高對民進黨越有利，柯文哲說，喊話沒有用啦，還是要認真做事。

至於資深媒體人趙少康喊要「藍白合」？柯文哲說，其實還是那句話，不要為了政黨利益犧牲國家利益，不要為了少數人利益犧牲多數人利益，不要為了短期利益犧牲長期利益。其實很多邏輯就是，站在一個黨的邏輯在思考，但其實應該站在一個社會、國家立場思考，很多邏輯會不一樣。

柯文哲 國民黨 民調

上一則

虐嬰太殘忍…打頭、拖行、抹布塞嘴 台中重啟調查

下一則

「不堪驚擾」 90歲徐立德訴離小35歲妻 法官准了

延伸閱讀

蔡壁如：台北市要延續執政 沒藍白合可能

蔡壁如：台北市要延續執政 沒藍白合可能
黃珊珊斥恐棄保說 酸藍「提個豬頭都要當選」

黃珊珊斥恐棄保說 酸藍「提個豬頭都要當選」
黃珊珊指「提一個豬頭都要當選？」 蔣萬安：人身攻擊

黃珊珊指「提一個豬頭都要當選？」 蔣萬安：人身攻擊
藍白合？柯文哲：藍內部先搞定再來

藍白合？柯文哲：藍內部先搞定再來

熱門新聞

台指揮中心舉行記者會。由左到右：指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

台邊境鬆綁 檢疫擬縮至10天 採1人1戶 最快3月中實施

2022-02-14 12:28
台灣衛福部長陳時中表示，將從商務旅客開始鬆綁，不限制入境人數 。記者曾吉松／攝影

陳時中：商務客入境台灣 全面開放

2022-02-16 16:47
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者謝承恩／攝影)

台邊境鬆綁 擬先開放外國觀光客赴台

2022-02-15 03:48
貨櫃車勾斷電線卡在路中，民眾看見長榮海運貨櫃，以為自己眼花。記者林昭彰／翻攝

長榮海運貨櫃「又卡住了」 在窄路進退不得還勾斷電線

2022-02-17 10:28
68歲林崑海在政壇有舉足輕重影響力，養病期間，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人都曾到高雄探視。(本報資料照片)

三立電視台董事長林崑海病逝 68歲傳奇人生落幕

2022-02-14 20:49
徐立德。（本報資料照片）

台90歲前資政徐立德要和小35歲妻離婚 最高法院准了

2022-02-17 22:30

超人氣

更多 >
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議