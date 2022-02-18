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黑白集／陳時中的「時勢所逼」 實是為了選市長

黑白集
陳時中說，下半年起國門非開不可，先全面讓商務客進來，以免經濟差人一大截，這是「時勢所逼」。(本報資料照片)
陳時中說，下半年起國門非開不可，先全面讓商務客進來，以免經濟差人一大截，這是「時勢所逼」。(本報資料照片)

許多國家調整防疫政策為「與病毒共存」，對於還在追求「清零」的台灣，只能苦等邊境開放。陳時中說，下半年起國門非開不可，先全面讓商務客進來，以免經濟差人一大截，這是「時勢所逼」。事實上，陳時中所謂的「時勢」，是他自己參選台北市長的急迫性。

根據「新冠防疫特別條例」，指揮中心的設置到今年6月底屆滿。如無意外，陳時中會把解封及各種防疫紅包都集中在6月底前推出，一則趁勢卸下指揮官的甲冑，二則打響參選的起身炮。亦即，下半年國境解封不是為經濟，而是幫阿中的參選加持；否則若真的為經濟，為何不3月開放？

陳時中目前的政策是「先放進，不放出」，外國商務及觀光客先進來，檢疫天數也會再減，但國人出國觀光暫不鬆綁。其理由是，外籍旅客進來可帶進外滙，但國人出國則可能暴露於感染風險。這種邏輯，完全不通。試想，蔡政府卡陸客都擋掉了多少外匯，還在乎少許外國旅客嗎？何況，國人出國會感染，外籍人士赴台就不會帶進病毒嗎？

陳時中政治智慧過人，言辭靈巧生花，不下海選這一場，著實可惜。問題是，他的機巧有時壓過醫學專業，他的擅權有時不顧公平及人民權益，都讓人對他的信實打了折扣。連個國門開放，都要「重外輕內」，令人無言。

陳時中 防疫 觀光

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