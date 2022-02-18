呂秀蓮籲陳時中：想選就快辭指揮官 最不可選桃園

前副總統呂秀蓮受訪表示，陳時中既然掌握生殺大權，就專心防疫，但如果要選舉，就趕快辭掉。且她也認為，陳時中最不可以考慮選桃園。(本報資料照片)

衛福部長陳時中 被視為民進黨 直轄市長熱門人選，前副總統呂秀蓮 昨說，陳時中既然掌握生殺大權，就專心防疫；如果要選舉，就趕快辭掉。她並說，陳時中最不可以考慮參選桃園市長，因為每次疫情發生都在桃園，「憑什麼這樣就要來選桃園？」

呂秀蓮表示，坦白講，現在變成總統要提名的人，先到中央製造知名度，再下放去地方選舉，這樣不公平，等於「拿國家資源去造神，然後再來選」；連地方經驗都沒有卻先入主中央，「變成全民付學費讓你先當部長，有知名度再去選，在野黨永遠打不過，這些都違反公平正義」。

呂秀蓮說，先有知名度的人，別人花再多錢跟時間都比不上，這樣不公平，正常情況是有地方歷練再去中央，現在民進黨執政下，國王人馬先亮相，資源耗損後再去選舉，但應該「由下而上」才對，現在民進黨很多做法，就是以前國民黨的做法。

呂秀蓮表示，她要提醒一點，當全國都很聽指令，走到哪裡都乖乖戴口罩、晚上不能社交，陳時中居然被拍到晚上沒戴口罩、唱歌應酬，要如何解釋？陳時中願意去挑戰選舉，她也不反對，但就趕快交出指揮官這個位子，不要夾著媒體曝光率去選舉。

她表示，陳時中是牙醫出身，對傳染病處理不一定很內行，當台灣升為一級防疫警戒時，行政院長蘇貞昌本應承擔，衛福部長怎可指揮整個內閣，蘇太客氣或逃避責任？

呂也表示，陳時中千萬不要拿著2360萬台灣人的生命決定權與曝光率去選舉，已經有850人因為疫苗錯誤政策死亡，「這筆帳，閻羅王會算」。

呂秀蓮表示，蔡政府不該再說現在台灣經濟十年來最好，疫情期間很多人都快要破產，不該在機場抓幾個病例，全台灣就什麼事也不能做。