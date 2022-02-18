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「朱家天下傅家黨」 藍年底選戰布局派系作主？

記者陳洛薇
攸關2022年底選舉國民黨地方勢力整合協調的中央選戰策略會報，由傅崐萁（右）擔任執行長，負責實際操盤。（本報資料照片）
攸關2022年底選舉國民黨地方勢力整合協調的中央選戰策略會報，由傅崐萁（右）擔任執行長，負責實際操盤。（本報資料照片）

2022選戰，國民黨主席朱立倫公布的中央選戰策略會報名單，立委傅崐萁排序第一，被視為是選戰實質操盤手。黨內議論，「朱家天下傅家黨」，難道年底選戰布局由派系作主？

新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都以「不宜球員兼裁判」婉謝朱立倫的安排，讓黨中央相當尷尬，黨內也質疑傅崐萁的角色，同舟計畫被認為是「大赦」傅回國民黨，現在朱重用傅操盤選舉，爭議更大。

之前國民黨考紀會前主委葉慶元反對傅崐萁回國民黨，曾提出傅在2016年立委選舉時與國民黨達成協議，國民黨提名傅妻徐榛蔚為不分區立委，換取傅家支持國民黨立委王廷升連任。選舉結果只見傅家歡樂，王廷升黯然落選。2019年傅崐萁再度逕行參選，徐榛蔚罔顧國民黨的破格拔擢，大力輔選，國民黨再度落敗。

黨內人士批評，這些紀錄歷歷在目，朱立倫重用傅崐萁為選戰操盤手，國民黨中央委員選舉，傅崐萁和徐榛蔚又分列第一、四名，權力正盛，朱立倫公開擁抱地方派系，難道不顧及國民黨形象，會失去中間選民？

國民黨副秘書長王育敏表示，朱立倫宣示2022以勝選為目標，需要大家提供意見，共同找出最強人選，提名小組不是主席一人說了算，因此邀請有選舉經驗的縣市長共同參與討論決定人選。

至於傅崐萁列入中央選戰策略會報成員，黨內質疑黨主席權力被架空。王育敏表示，朱立倫已訂下2022目標，黨主席絕不會狀況外，更不會被派系綁架，節奏完全掌握在手上。

國民黨 提名 侯友宜

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