朱邀選舉集體決策 盧秀燕、侯友宜婉謝：避球員兼裁判

對於在國民黨公布「中央選舉提名委員會」名單內，新北市長侯友宜（左）、台中市長盧秀燕（右）已向黨中央表達婉拒。（本報資料照片）

國民黨 前天成立「中央選舉提名 委員會」，但新北市長侯友宜 、台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠均婉謝加入。國民黨昨晚表示，經充分溝通後達成一致性原則，連任縣市首長為避免「球員兼裁判」，皆不參與中央提名委員會。

國民黨中央表示，黨主席朱立倫日前與侯友宜與盧秀燕深談，團結打贏年底選舉是最大共識；侯和盧皆表達願意全力以赴，參與年底選戰的輔選工作。國民黨昨晚已召開選戰策略會報，為年底勝選做足準備。

據了解，黨中央前天公布提名委員會名單後，侯與盧曾致電交換意見，雙方達成一致看法。

侯友宜昨表示，感謝朱立倫好意邀請他加入，但他可能是今年新北市長候選人，若又參與選舉委員會委員，會有球員兼裁判之嫌，這是不適宜的。

侯也說，他是黨員，一定在今年選舉全力協助黨提名的候選人，打贏這場選戰。

盧秀燕昨發出新聞稿表示，非常感謝朱立倫的看重，但因她今年也將爭取提名及競選連任，不宜球員兼裁判，為求更公平的提名空間，自應迴避，因此予以婉謝。針對年底競選和被提名同志輔選工作，她會承擔重任、善盡職責，爭取最大的勝利。

黃敏惠也說，侯、盧都說不宜球員兼裁判，她也覺得有道理，已向黨內表達婉拒參與中央選舉提名委員會。

國民黨立委林為洲表示，相關組織布局可以看出朱立倫要展現集體決策、全黨團結與治黨無私的企圖心，但侯友宜與盧秀燕婉拒的理由也合情合理，畢竟侯與盧都是年底選戰將被提名者，若進提名委員會一起決定提名人選也並不妥適。

國民黨中常委林金結說，要邀請任何人來擔任黨的職務，都必須要先跟本人溝通，不清楚朱立倫事前是否已經與兩人確認。

有黨籍立委直言，就整個事件發展顯示，朱立倫事前並未向盧秀燕、侯友宜確認將邀請加入提名委員會，甚至可能連高雄市前市長韓國瑜都是如此，黨中央在人事操作上應該要更謹慎，否則好事都可能變壞事。

還有中常委提到，去年全代會上，朱立倫提名黨前副主席郝龍斌出任中評會主席團主席，案子都經全代會通過，卻馬上遭郝否認，朱的人事操作模式確實有檢討空間。