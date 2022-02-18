新聞評論／朱立倫起手式：觀望的諸侯與爭議操盤手

國民黨中央選戰策略會報由具有形象爭議的立委傅崑萁擔任執行長，為年底選戰實質操盤，引起黨內質疑。圖為黨主席朱立倫(右一)與傅崐萁(左二)同框。(本報資料照片)

備戰九合一選舉，國民黨 成立「中央選舉提名 委員會」與「中央選戰策略會報」，但相關成員名單甫公布，就引發疑慮和質疑。年底選舉，國民黨能否找回選民的信任猶未可知，但能否團結有力對抗民進黨 的強勢輾壓，已備受關注。

由國民黨主席朱立倫領軍的「中央選舉提名委員會」，成員包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，高雄市前市長韓國瑜。有人驚喜期待「漢子、燕子、秃子」再度合體，但同時就傳出侯、盧都不擬參加。悶了一天，兩人17日先後證實，並表示要拚連任，不宜球員兼裁判，因此婉謝參加選舉提名委員會。

但如果翻開民進黨「選舉對策委員會」成員名單，高雄市長陳其邁正拚港都連任，交通部前部長林佳龍則被點名征戰首都；連作為選對會幕僚執行單位的協調工作小組，也包括新系台北市議員梁文傑。民進黨的選舉對策，只問能否勝選，哪裡有什麼球員兼裁判的問題。

國民黨選舉提名，現任優先，侯友宜和盧秀燕猶稱不宜球員兼裁判。國民黨只能表示尊重，並感謝兩位表達全力支持黨提名候選人的決心。但這也讓人想起侯、盧在四大公投和中二選區立委補選時與國民黨若即若離的身影。年底選舉，國民黨能協調作戰，以地方包圍中央，或者各路諸侯「隨人顧生命」？

除了侯友宜和盧秀燕拒絕參加中央選舉提名委員會之外，中央選戰策略會報由具有形象爭議的立委傅崑萁擔任執行長，為年底選戰實質操盤，也引起黨內質疑，擔心朱立倫的主席權力恐遭架空，國民黨也更難擺脫負面形象，並且將失去中間選民。

國民黨年底縣市長選舉提名，以「協調為重，不辦初選」為原則，本是學民進黨主席蔡英文「沒收初選」的集權作法，但朱立倫一出手，就面臨黨能否團結的疑慮和爭議操盤手的質疑，兩相激盪，效應加乘，如何避免落得「邯鄲學步」的結果，仍待考驗。