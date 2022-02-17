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列國民黨選舉提名委員會 侯友宜、盧秀燕婉拒

台灣新聞組／台北17日電
因應九合一選舉，國民黨16日公布「中央選舉提名委員會」名單，包括新北市長侯友宜（圖），侯友宜17日受訪時表示，他可能是黨內新北市長參選的候選人之一，並不適宜參與提名委員會。（本報資料照片）
因應九合一選舉，國民黨16日公布「中央選舉提名委員會」名單，包括新北市長侯友宜（圖），侯友宜17日受訪時表示，他可能是黨內新北市長參選的候選人之一，並不適宜參與提名委員會。（本報資料照片）

因應九合一選舉，國民黨昨公布「中央選舉提名委員會」名單，包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市前市長韓國瑜等都入列。但侯友宜今日受訪時表示，他可能是黨內新北市長參選的候選人之一，若又參與選舉委員會，有球員兼裁判之嫌，並不適宜，不過，他會全力以赴帶領所有黨籍議員在年底議員選戰獲得勝利。

因應九合一選舉，國民黨16日公布「中央選舉提名委員會」名單，台中市長盧秀燕（圖）...
因應九合一選舉，國民黨16日公布「中央選舉提名委員會」名單，台中市長盧秀燕（圖）婉拒參加。（本報資料照片）

盧秀燕上午11時發出新聞稿表示，非常感謝朱立倫主席的看重和邀請，但因她今年也將爭取提名及競選連任，不宜「球員兼裁判」，為求更公平的提名空間，自應迴避，因此予以婉謝。

盧秀燕強調，針對年底競選和對被提名同志輔選的工作，她會承擔重任、善盡職責，全力以赴，爭取最大的勝利。

據了解，縣市首長名單都是朱立倫親自諮詢告知，韓國瑜則是在上次邀朱立倫餐敘時被「口頭告知」，現場答應。

「中央選舉提名委員會」由黨主席朱立倫任召集人，其他成員還包括副主席黃敏惠、夏立言、連勝文、秘書長黃健庭，負責審核建議提名人選及策進輔選工作。

「中央選戰策略會報」則由黃健庭擔任召集人，成員有縣市長或議長經驗者，包括花蓮縣前縣長傅崐萁、前台北縣長周錫瑋、新竹縣前縣長邱鏡淳、苗栗縣前縣長劉政鴻、台北市前議長吳碧珠、高雄市前黨部主委莊啟旺、桃園縣前縣長黃敏恭（代理），負責審核各直轄市委員會提名作業時程、各選區提名名額及建議輔選方式暨名單。

據指出，朱立倫曾徵詢中廣董事長趙少康加入「中央選舉提名委員會」，但趙以從事媒體工作不適合加入而婉拒。有中常委質疑，朱立倫誓言拿下北北基桃，卻未納入台北市前市長郝龍斌。

也有中常委批評，傅崐萁才回黨三個月，不僅被朱立倫提名高票選上中央委員，現在不僅要參選中常委，又在「中央選戰策略會報」排序第一人，不僅未來能進入黨的最高決策單位，又能決定年底提名人選，「權力比副主席還大」。

提名 侯友宜 韓國瑜

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