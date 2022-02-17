朱立倫選台南市長呼聲起 謝龍介讚好棋

台南市議員謝龍介，爭取國民黨提名參選年底台南市長。（本報資料照片）

台南市國民黨 議員謝龍介已表態參選下屆台南市長，外傳國民黨主席朱立倫也是參選台南市長的好人選，謝龍介昨表示，未聽聞此訊息，但這是好棋，提名 就是要找出最強、最有機會勝選的人，若朱立倫真的來選台南市長會讓支持者士氣大振，但這只是傳聞，可能也是支持者的期待。

謝龍介說，若是為了重新執政、提振士氣是好事，政治有很多選擇，朱立倫是有豐富經驗與歷練的政治人物，有高度智慧為22縣市做最好的布局。

媒體提問若朱立倫參選台南市長，謝龍介是否會參選？謝回應，若能找到比他更強更有機會的人選，他堅持要選就沒有意義，甚至連協調都不必，如果有更強的人要出來，這對政黨是正面加分的事。

對於謝龍介宣布參選年底的台南市長，同黨立委陳以信也宣布爭取國民黨提名，另外，前立委高思博也是熱門人選。對此，資深媒體人陳揮文卻直言，「基本上就是個二百五的表現。」

他認為，不論是謝龍介、陳以信或高思博都選不贏現任台南市長黃偉哲，更呼籲這幾個人「不要自己騙自己」、「要拿什麼跟黃選？」、「要怎麼跟國家隊選？」

「除非還有另一種可能，就是民進黨 立委陳亭妃脫黨參選，國民黨才有勝選機會。」但陳揮文也認為這樣的機率不高。他分析，陳亭妃沒笨到要成為拖跨民進黨選情的千古罪人，最後還是會為了顧全大局，讓給黃偉哲出線，而在黃連任二屆市長後，當年顧全大局的陳亭妃便可望順理成章接棒未來台南市長候選人。

陳揮文強調，不是要勸退謝龍介，而是要告訴朱立倫，要派陳以信去選台南市長前，有尊重、問過謝龍介嗎？人家在台南深耕、犧牲這麼多年，朱立倫有先跟地方告知嗎？台南選區錯綜複雜，「陳以信搞不好連路都不熟，要怎麼跟謝龍介選？」