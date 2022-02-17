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黃珊珊斥恐棄保說 酸藍「提個豬頭都要當選」

記者林麗玉／台北17日電
對於年底北市長選戰，台北市副市長黃珊珊表示每個人都要努力。（本報資料照片）
對於年底北市長選戰，台北市副市長黃珊珊表示每個人都要努力。（本報資料照片）

台北市副市長黃珊珊昨天接受媒體人黃光芹專訪，對於年底北市長選戰，目前呼聲高的還有國民黨候選人蔣萬安、及民進黨陳時中，黃珊珊昨天也談到未來可能的兩位對手，黃說，陳時中會防疫，不過他沒有城市經營；至於蔣萬安，黃僅說，每個人都要努力。

由於目前黃珊珊民調居第三，主持人也問，會不會擔心最後被棄保？黃珊珊則說，對自己沒有信心，才會覺得被棄保。甚至她也暗批國民黨，「現在不努力，就要用棄保方式勝利，請問棄保完要幹什麼？不要挑選人嗎？」「提一個豬頭都要當選，市民會這麼傻嗎？」

不過黃強調，她沒有指涉任何人，台北市不一定是這三個候選人。黃提到，一家公司努力做事的人升不上去，這家公司還有什麼前途，若選舉因為意識形態、因為藍綠，若民眾平常看不起投機上位、看不起只靠裙帶關係上位的人，為什麼選舉時，要成為幫凶？

2022選戰逼近，儘管黃珊珊尚未正式宣布參選，不過她昨天接受專訪時提到，以目前政府防疫，選民應該要去了解城市需要什麼？她就跟陳時中的角度不一樣，陳時中需要清零，但台北市需要的是防疫與經濟平衡。

提到蔣萬安，黃珊珊則表示，每個人都要努力，對於外界認為，若年底三腳督，黃珊珊將威脅到蔣萬安選情？黃珊珊說，以前大家不是說要選賢與能，怎麼選舉就忘了，是誰威脅誰，把自己做好，民調數字對她沒有意義，福國利民不是口號，應該直接問人民感受。

至於若參選，將可爭取到什麼屬性選票？黃珊珊表示，台北市已經不是傳統的政黨結構，不然柯文哲不會連任，政治有三大塊，就是國民黨、民進黨、非國民民進黨，所以非藍非綠在台北市占有非常大的一塊，把自己事情做好，藍的綠的也都會欣賞你，不要以為提了一個西瓜也會當選，做事很重要，若回到政黨與顏色，就是看不起台北市民。

對於主持人問黃珊珊目前民調第三，黃珊珊則表示，現在還沒有開始打仗，加上難道第三名就不用比賽了嗎？什麼叫運動家精神，只要比賽是公平的就好，就是大家一起努力，「每天叫人家不要比賽，這是什麼邏輯？」

還有傳出黃珊珊年底若無選上，將於2024代表民眾黨選立委，對此，黃珊珊也說，這個傳聞太好笑了，她2018年早就想退休，是因為柯文哲找她當副市長，才又燃起她對這個城市熱情。

陳時中 民調 國民黨

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