挺陳時中或林佳龍選北市長 民進黨英系、正國會交鋒

民進黨將由誰出馬角逐台北市長?衛福部長陳時中（右）與交通部前部長林佳龍各有派系支持。(本報資料照片)

年底縣市長選舉逼近，民進黨各派系競爭更檯面化。衛福部長陳時中 屢被點名參選台北市長，除了英系要角私下力挺，分屬綠色友誼連線、新潮流系的北市立委何志偉及吳思瑤也公開表態陳是「最強候選人」，似有三大派系挺陳的意味。但黨內也出現支持交通部前部長林佳龍參戰北市長的不同聲音。

民進黨「選對會」協調小組昨針對六都議員提名 席次開會討論。其中，新北市黨部日前決議，在第九選區提名一男一女，由於該選區目前只有英系黃琳一位女性爭取提名，等同直接保送，引發在地經營已久的正國會張銘祐不滿。派系人士解讀，該選區派系交鋒，可視為英系與正國會各自力挺陳時中與林佳龍首都之爭的前哨戰。

陳時中迄今尚未鬆口參選。中央流行疫情 指揮中心專家小組委員李秉穎昨在廣播節目表示，「若是我，就不會參選」，陳應在解除二級警戒後才會有所動作。陳時中則回應，選舉「沒有所謂的時間表」。至於解除二級，是否就會宣布參選？他說，總要疫情穩定，看到曙光，「是很清楚的曙光，不是微光，而是亮光，才能安心。」

黨內派系各挺北市長人選，知情人士說，除三派系挺陳時中，蘇系因專注新北市選戰，沒有太多聲音；湧言會目前沒有表態，關鍵的正國會沒有完全表態是否希望林佳龍出來選，但不分派系都希望盡速產生候選人。

對於年底的桃園市長選戰，藍綠仍在尋覓最強人選。民眾黨昨率先宣布，將由立委賴香伶、秘書長謝立功進行初選，決定誰披「白袍」出戰桃園。不過，有民眾黨人士透露，雖然謝立功希望出戰，但黨主席柯文哲原就屬意徵召賴香伶，初選只是「走形式」，幾可確定就是賴出線。