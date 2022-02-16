羅智強轉戰桃或雄市長？馬英九：選擇很多

前總統馬英九(中)16日和台北市議員羅智強等人，到大甲鎮瀾宮參拜。(記者游振昇／攝影)

前總統馬英九 今天到台中大甲鎮瀾宮，和台北市議員羅智強參拜並徒步謝票，媒體問，有基層希望羅智強選桃園市長，馬英九回說「羅智強啊，台灣縣市滿多的」，眾人一陣笑聲；對於桃園市長和高雄市長選舉問題，馬英九說，等羅智強有興趣和意願要做決定時，他再來回答此問題。

來源：聯合影音網

馬英九強調，這次公投 輸了不要怕，繼續努力，國民黨 要發揮在野制衡力量，才是苦行最主要的目標，他說年底選舉問題，現在黨內還沒有定出規則，先建立制衡力量，發光發熱，媒體連問二次參選問題，他強調黨內初選還沒開始，還不知如何發展，

羅智強昨天在臉書說，他開始400公里謝票的隔日，國民黨通過初選辦法，台北市長「確定」不辦初選，他曾經承諾，臉書粉絲破100萬就參加國民黨的台北市長初選，但這一場台北市長選戰國民黨根本沒有「初選」。他請大家不要罵國民黨，自己對這個結果有些遺憾，也能理解國民黨為什麼這麼做。

羅智強今天被問到此問題，他說結論很簡單，大家一起努力向前行，讓國民黨贏，他個人不是重點，只有一個目標，希望國民黨贏。

前立委顏寛恒說，台灣很多人正等著一股團結和迎向善良的力量，他很肯定羅智強的400公里縱走活動，他說每次選舉，黨內對勝選者有很多鼓勵和加油，他也希望黨對參與每場選舉的戰將給更多關懷和鼓勵，一起為台灣人謀求幸福，做政府最好的在野黨，監督讓大家無法認同的執政黨。

顏寛恒表示，此徒步活動在各縣市獲聲援，他感謝羅智強實現自己承諾，這就是集合眾人力量，雖然公投沒有成功，但過程中看到很多人團結，未來還有更多要做的事。顏強調自己是落選的人，羅智強宣布不再參選，馬前總統選到不能再選，還有很多現任民代，這些人都是台灣和地方的希望，監督執政、在野最強的力量，大家在各自位崗位還有很多事要做，眾人之事大家一起努力，團結在一起，為國家和台灣與地方發展，一定做得到。