林崑海病逝後 海派有人「跳船」…綠派系5月恐洗牌

68歲林崑海堪稱政媒雙棲的南霸天，傳奇一生謝幕。(本報資料照片)

民進黨 「湧言會」精神領袖林崑海因頭頸癌惡化，前晚病逝高雄榮總，享壽68歲。林崑海的人生充滿故事性，從計程車司機、經營錄影帶事業，到擁有龐大地產、媒體、插足政界，自成「海派帝國」。

林崑海一生充滿戲劇性，僅國小學歷，靠膽識闖出一片天。他1983年成立海華影視，經營出租影帶，1993年進軍有線電視，和妻子張秀、妻舅張榮華合資成立三立頻道，寓意三足鼎立，1998年改名「三立電視台」。

林崑海生前的重要事業夥伴，除了張榮華，還有年代集團董事長練台生，預期林崑海的兩個兒子將由練台生協助，接下有線電視事業。

林崑海辭世後衝擊綠營政治版圖，據了解，農曆年前，原屬湧言會的台鹽前董事長陳啟昱已轉投正國會，另有部分親湧言會的高雄市議員轉向與其他派系合作。

派系人士指出，近期海派已傳出「跳船」情況，預計5月登場的民進黨職改選，是湧言會在「後海董時期」存亡考驗的第一關。派系人士指出，林崑海過世後，湧言會未來最大問題在於，林過去發展的政媒雙棲路線，甚至直接參與民進黨內派系的做法是否延續。

林崑海原是高雄市前市長謝長廷的支持者，是民進黨內最忠實的挺謝大將。謝長廷淡出台灣政壇後，林在黨內形成「海派」，謝系成員多半與林崑海關係密切。林崑海提供的支持不只是金援，更重要的提供在政論節目露臉機會。

由於林崑海對政治的極大興趣，「海派」在民進黨內漸具影響力，近年在中常會有自己的中常委席次，逢大選還有不分區立委的提名 建議權，但「海派」壯大也與林崑海的存在息息相關，其他人難以取代其政壇分量。

據了解，林崑海的妻子張秀對於政治並不是非常有興趣，妻舅張榮華也沒有涉入政治的意願，如今林崑海病逝，三立的態度是否如昔，成為民進黨內關注焦點；未來湧言會若失去三立的奧援，可能不足以支撐一整個派系運作，牽動年底選情。