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陳時中祝高升 林佳龍戰北市有譜？

記者洪敬浤、游明煌╱綜合16日電
交通部前部長林佳龍15日大談首都圈治理，被指意在參選台北市長。(本報資料照片)
交通部前部長林佳龍15日大談首都圈治理，被指意在參選台北市長。(本報資料照片)

民進黨內點名衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍參選台北市長，陳時中更祝福林佳龍「步步高升」，引發議論。對於是否參選北市長？林佳龍昨雖未明確表態，但大談首都圈治理，他說，北市需要具備國際願景、格局的城市首長，他的學術專業是城市發展，他也有城市治理經驗。

林佳龍昨回台中帶領「台灣正青」跨縣市議員參選人，將認購的台東鳳梨釋迦捐贈給台中社福團體，頗有「母雞帶小雞」之姿。

至於是否參選台北市長？林佳龍說，台北市長人選需要具有國際城市所具備經歷及格局，能夠提出城市願景、宏觀規畫及執行力的條件，大台北的首都圈有兩座機場兩個港口，要有國土規畫的視野，更要能夠提出具體願景，帶領跨越北北基桃甚至到宜蘭，他會跟大家一起來找尋這樣的人才。

林佳龍也說，他的學術專業在城市發展，也有城市治理經驗，目前台北市的困境是本位主義，應該用首都圈觀念來打破，他當交通部長時，解決北北基捷運、高鐵延伸到宜蘭等，以首都圈才能均衡發展。

至於會不會再選台中市？林佳龍說，他在台中已奮鬥18年，最困難時「十年磨劍」，失敗過也成功過，可作為下一棒接棒的基礎；若有適合人選可接棒，他願意幫忙輔選，他希望台中再次政黨輪替，讓台中發展不要停滯。

相較之下，同屬正國會的基隆市長林右昌則趨於低調。林右昌月底將要出版新書「理科市長」，外界關心是否參選台北市長？林右昌昨說，「我覺得想太多了」，他現在最重要的工作就是做好基隆市政，年底順利交棒最重要。

陳時中 釋迦 機場

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