「只差宣布」蔣萬安選北市長已備兩蔣必考題

北市議員秦慧珠說，蔣萬安代表國民黨參選台北市長已是板上釘釘的事，只剩下宣布的時間點。(取材自秦慧珠臉書)

2022選戰逼近，誰代表國民黨 參選台北市長熱度升溫；台北市議員秦慧珠昨天在臉書 以「新人氣王蔣萬安」為題提到，台北市黃國樑黨部前天召開12個區常委主任會議，立委蔣萬安也出席，大家看到他都很興奮，搶著與他合照，鼓勵他一定要出來參選，主委還帶頭喊了「當選」，蔣萬安則微笑地接受。

秦慧珠也透露，蔣萬安提到目前有一批人在幫他做議題和市政白皮書，一些必考題會做足準備，包含市政議題如「松山機場搬遷」、「社會住宅」，以及政治性議題如「兩蔣」、「中正紀念堂」等。

秦慧珠說，蔣萬安即將代表國民黨參選台北市長，已經是板上釘釘的事，只剩下宣布的時間點。疫情 當前，黨中央和市黨部也沒宣布市長初選開跑，當然不能隨便透露，況且參選市長應有布局、有戰略、有節奏。

不過秦慧珠說，過年前，萬安低調的跟黨籍市議員進行請益和餐敘，每次只安排五、六位議員，助理細心地一邀再邀、務必請到每位議員，同時也盡量不把同一選區的議員安排在同一梯次。「人少好說話，大家也開心得提供意見給他」。

秦慧珠說，台北市長這一仗並不好打，人選尤其難覓，羅智強一兩年前曾表態有意參選，但是媒體民調支持度一直不如蔣萬安，之後就沒見他再談，大家反而希望他能夠前往桃園、高雄等地區參選市長，台北這一局目前潛在的候選人只有蔣萬安一人，他也逐步增加自己的助理群，讓台北的12個區都有自己的助理在經營。

正展開400公里徒步謝票的國民黨北市議員羅智強，曾承諾臉書粉絲破100萬就參加北市長初選，結果他謝票的隔日，國民黨通過初選辦法，台北市長「確定」不辦初選。羅智強昨在臉書回應說，請大家不要去罵國民黨，因為雖然他對這個結果有些遺憾，但也能理解國民黨為什麼這麼做。

羅智強提到，國民黨已經有心目中的人選，他也認為這個人選是個很棒的人選，所以雖然個人不免有些遺憾，他還是願意獻上誠摯的祝福，不希望大家因為他失去了初選的機會，去怪罪任何人、怪罪國民黨，造成「在野黨痛，民進黨快」的局面。