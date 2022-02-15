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參選北市？陳時中：曙光還很遠

台灣新聞組╱台北15日電
衛福部長陳時中。(本報資料照片)
衛福部長陳時中。(本報資料照片)

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中為民進黨角逐台北市長的熱門人選，他日前接受政論節目專訪表示，沒有拒絕參選，只是要先把防疫做好，直到「看到隧道出口的曙光」。最近世界疫情逐漸收斂、本土病例數下降，這是否意味已見曙光、即將參選？陳時中昨天說「還沒有，曙光還很遠」。

陳時中身兼防疫指揮官，參選變數大，日前稱疫情要看到「曙光」才會考慮參選事宜。他昨天進一步表示，「曙光不是隨便看的」，一定是疫情控制到一定情況，開放步驟清楚，疫情都穩定、可控，才能說看到曙光；但現在連攸關經濟的商務客放寬開放都還沒做，所以「曙光現在還很遠」。

綠營內部北市長民調，去年底台中第二選區立委補選前，陳時中支持度略高於林佳龍，但補選後，為林靜儀輔選的林佳龍支持度明顯增加，且高於陳時中。面對林佳龍參選呼聲上揚，陳時中表示，「祝福林部長步步高升」。

台北市議員徐巧芯日前臉書發文，指林佳龍疑似違規跑攤，且無罩致詞，怒轟指揮中心縱容政客持續當防疫破口。

林佳龍透過辦公室發布聲明致歉表示，受邀參加餐會活動，是因好友安排向未婚妻求婚，希望一起見證他們的人生重要時刻，過程停留不到半小時；當天簡短致詞、合影，疏忽未戴上口罩，造成外界防疫疑慮，日後必會特別留意防疫相關規定。

陳時中 疫情 防疫

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