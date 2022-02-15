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黑白集／政務官參選 夢幻或噩夢名單？

黑白集

近來，蔡政府不少政務官被點名投入年底縣市長選戰。除衛福部長陳時中這個老面孔，還有內政部長徐國勇、經濟部長王美花、次長曾文生，農委會主委陳吉仲等人。有人以「夢幻名單」形容之，實則未必。

無論真的被看好，或亂點鴛鴦譜，民進黨鎖定政務官參選不外是利用其名氣。目前22個縣市，扣除現任三位綠首長要連任，就要提19人。政務官聚集黨政菁英，從中挑選適合的人參選不乏前例，但人數如此眾多實屬罕見。

而且，這份名單顯然並非「質量並重」，其中多人爭議不小。通膨來勢洶洶，國營事業一再出包，王美花、曾文生都在風暴中心；陳時中參選，除難以兼顧防疫，還有道德爭議；徐國勇的表現，堪稱「只剩一張嘴」；而陳吉仲更是「換位子就換腦袋」的人物，爭議多端。這名單，你看是「夢幻」，民眾看則是「噩夢」。

更尷尬的，是民進黨掌握充沛資源，身兼主席的蔡英文總統更是提名大權一把抓；但許多縣市在地戰將苦候多年，如今卻得靠爭議政務官大軍撐場，名單若是空穴來風也就罷了，若是真的，未免把選民想得太簡單。

不管是夢幻或噩夢名單，政務官參選看來擋不住。蔡政府對施政自我感覺良好，已無以復加；政務官投入選戰，不失為讓「官員現形」的好方式。

陳時中 民進黨 提名

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