新聞評論／蔡規難以朱隨 藍營須重振士氣

國民黨 中常會通過「縣市長特別提名 辦法」，黨務人士坦言，核心理念就是「以協調為重，不辦初選」。該人士沒有說出口的是，需要特別提名辦法，就是要讓朱立倫能完全掌控提名權。這項特別權力，其實是師法民進黨 ，蔡英文獨攬提名權以避免初選內亂。問題是，目前藍綠兩黨氣象迥異、態勢懸殊，蔡規難以朱隨，朱立倫提名集權並無助變局。

年底縣市長選戰對國民黨有兩層意義：其一，是守住現有地方執政優勢，阻擋民進黨執政霸權擴張；其二，是為明年總統選舉鞏固基礎，若無法穩住地方優勢，藍營將有土崩瓦解危機。朱立倫勝負事小，國民黨未來事大，此戰絕對輸不得。

國民黨目前在14個執政縣市，其中11人尋求連任，現任者優先言之成理。在非藍營執政縣市裡，奪回北台灣是重中之重，北市、桃園、基隆、新竹都有「變藍天」的機會。南台灣則翻盤不易，但必須出奇兵打出氣勢，若提前認輸必將連累整體盤勢。國民黨必須全力整合，利用選戰創局變勢，才能撼動民進黨的一黨獨裁。

四年前，國民黨得以在地方選舉大勝，除了選舉人本身條件，韓流旋風帶動南北「可能改變」的期待，拉抬了整體氣勢。換言之，當時北市選戰國民黨候選人丁守中缺乏主帥架式，又採佛系打法，以致能贏而未贏，反而是大鬧高雄的韓國瑜翻轉歷史。國民黨想複製四年前經驗，卻找不到可以領軍的戰將，以致情勢混沌。

以北市選局為例，蔣萬安出線應已底定，但他平穩有餘力道不足，選情仍充滿變數。民進黨處心積慮要收回首都，不論是林佳龍或陳時中出征，都盤算過此役不論輸贏都能積累政治資本，因而積極備戰。現任市長柯文哲則力挺副市長黃珊珊以無黨籍身分角逐，繼承其政治香火。北市勢將重演三強對立戰局，而國民黨一向是三家分晉下的敗家。

基於歷史教訓，國民黨急著喊出「藍白合」口號，事實上示弱的呼聲，也讓蔣萬安有些尷尬。政治分合原繫於實力較勁及利益交換，親民黨或新黨當年的合作卻埋下今天近乎亡黨的危機，民眾黨自不會輕易點頭。更何況，藍軍當前氣虛，沒條件納養白軍，「藍白合」不易成形。

國民黨的當務之急，是把黨內的失敗主義「打掉重練」，摒棄保守思維，重新找回政治動能，鼓舞黨內鬥志。以台南為例，目前有謝龍介、陳以信表態，加上從未放棄的高思博；面對民進黨內的內鬥潛勢，可以一戰。反觀綠營在屏東打得火熱，國民黨卻按兵不動，冷熱之間，也減損了地方支持者的期待。

回顧歷史，民進黨為搶雙北，蔡英文、蘇貞昌、謝長廷都是屢敗屢戰；個人失敗無妨，能鞏固黨的氣勢其實更重要。相對而言，國民黨人熱中爭搶主席，哪個領導人曾放下個人利害為黨衝鋒？朱立倫要牢掌提名權，就要有本事抓住選戰主軸，找到先鋒將帥，讓年底選戰能成為敲響民進黨完全執政的喪鐘；否則若一味妄想守成，無法重振藍營士氣，明年政黨再輪替便是奢望，台灣民主也將繼續受到綠營摧殘。

朱立倫必須體悟，年底選戰是國民黨救亡圖存之役，唯有重整士氣，奪回政治議題主導權，才是讓黨還魂的第一步。除了黨中央、立院黨團、地方首長都要有「退此一步，即無死所」的決心，背水一戰，拿出具體行動讓民眾相信國民黨有能力改變現狀。否則，一個不慍不火的黨中央，溫溫吞吞地燒著那口老灶，要怎麼感動人民？