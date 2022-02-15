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拱高金素梅選高雄市長 藍營盼「母雞」早定

台灣新聞組╱台北15日電
立委高金素梅（前排中）曾在四大公投時與高市議員邱于軒（左）同台。(記者林巧璉／翻攝)
立委高金素梅（前排中）曾在四大公投時與高市議員邱于軒（左）同台。(記者林巧璉／翻攝)

新黨大黃蜂團隊昨天成立「生存正義-高金贏回高雄後援會」臉書社團，支持無黨籍立委高金素梅參選高雄市長；現場並高喊「高雄高金亮金金，高雄市長選高金」，高雄也有許多國民黨在地人士表示支持高金；高金素梅昨天受訪表示謝謝，強調她和新黨從未接觸、聯繫過。

據了解，近來地方勸進高金素梅參選高雄市長的聲浪不小，國民黨高雄市議員邱于軒就表態支持，她說，剛柔並濟的高金素梅對上小英男孩陳其邁一定有火花。她表示，高雄政治版圖綠大於藍，基本盤約綠七藍三，要匯集反制民進黨力量，採取藍白合、藍白橘合等策略才有贏的空間。

與高金私交甚篤的前立委林炳坤表示，高金對出戰高雄沒有很排斥也沒有很積極，但畢竟國民黨有些人在爭取，高金會思考何必蹚渾水，若動念參選，身體健康與體力都不是大問題。

國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍希望市長人選「母雞」及早定案，才能帶領市議員小雞衝刺；她說，市長和議員選舉有共伴效應，母雞人選是在地人才最好，即使不是在地人，也要有民意基礎、行政經驗，最關鍵是對高雄有熱情、願為高雄打拚，不能只為選舉而選舉來高雄。

國民黨高雄市黨部主委許福明說，呼聲高的市長人選會提報給黨中央策略小組討論；國民黨秘書長黃健庭前天到高雄出席新春團拜，允諾最慢3月底敲定人選。

先前也被點名挑戰高雄的國民黨台北市議員羅智強，近期行腳400公里為四大公投謝票，走到桃園市政府時就有許多民眾高呼加油並要他參選桃園市長；還有網友成立「支持羅智強選桃園市長」臉書粉絲頁，發起網路票選討論他未來動向，短短13小時有1.6萬人支持他選桃園市長。

羅智強對此在臉書回應，表示很訝異，但現在也還沒有決定自己下一步，很想聽聽大家意見。

但國民黨內對他的看法一向兩極，很多人認為他為黨打拚，是黨的戰將，但也有人認為他常蹭聲量，議題討論有時太民粹。國民黨北市議員王鴻薇表示，2022年底縣市長選舉，羅智強不論放在哪裡都是適合的戰將型人選，但也要聽聽地方聲音、尊重地方意見。

高雄街頭處處可見市長陳其邁與議員參選人同框看板，但藍營議員看板仍是孤軍奮戰。(記...
高雄街頭處處可見市長陳其邁與議員參選人同框看板，但藍營議員看板仍是孤軍奮戰。(記者林巧璉／翻攝)

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