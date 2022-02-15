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觀察站／險棋？轉機？ 解封政治學牽動選戰

記者胡瑞玲
台北市長柯文哲14日自行宣布，北市逐步微解封。（圖：北市府提供）
台北市長柯文哲14日自行宣布，北市逐步微解封。（圖：北市府提供）

全台疫情仍燒不停，防疫與人民經濟間如何拿捏，恐牽動年底選情。台北市長柯文哲高喊疫情新常態、與病毒共存，搶先微解封，但實際上只是為自行加嚴的禁令解套，宣示性質大於實際。但也不得不承認，面對經濟與防疫的兩難，解不解封成為地方首長壓力源。

全球防疫戰爭已打了兩年多，國外疫情仍嚴峻，但許多國家陸續決定以經濟為重、與病毒共存，如瑞典解除一切防疫措施，試著與病毒共存，丹麥也完全不管制，美國一周確診死亡1.8萬人仍決定以經濟為重，與病毒共存。就連先前防疫也採取嚴控的南韓政府，也因為追不上Omicron病毒腳步，也在上周宣布放棄疫調。

反觀台灣，追求清零怕衝擊產業，解封又怕疫情爆炸，仍走在抉擇的分岔路口猶豫不定；對於地方首長而言，年底地方選舉就是檢驗防疫政策，讓連任縣市首長壓力不小，就怕被指防疫不力，牽動2022選戰。

此波疫情，高雄是重災區，高雄市長陳其邁忙得焦頭爛額。陳其邁鐵腕匡列、甚至封港，但另一方面又辦燈會、宣傳高雄觀光，盼藉此帶動產業經濟，卻也讓民眾莫衷一是，參加燈會又怕被匡列隔離。

新北市、台中市疫情稍穩定，新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕卻始終不敢大意，尤其雙北是共同生活圈，侯友宜面對柯文哲微解封，只能打安全牌，觀察到月底再說，小心翼翼走好自己的防疫政治路。

柯文哲屢屢在防疫戰爭中搶占話語權，從疫苗議題頻槓中央，到現在主張疫苗打好打滿就鬆綁，他先前表示，再這樣下去，餓死會比病死的多。柯緊抓著民眾對於經濟復甦的期盼，就算北市疫情仍未清零，還是搶先中央宣布微解封。

「打滿疫苗就鬆綁」，甚至說出「打疫苗後死亡，算是運氣不好」，柯文哲不斷努力貼近選民的心，判斷選民對經濟的渴望勝於防疫的恐懼，搶救北市經濟，也提升支持度，是險棋，當然也可能是轉機。

防疫 疫情 疫苗

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