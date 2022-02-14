疫情穩定參選北市長有譜？陳時中：曙光還很遠

指揮中心指揮官陳時中。(記者楊雅棠／攝影)

指揮中心指揮官陳時中 一直是台北市長參選熱門人選，但他日前接受政論節目專訪表示，他沒有拒絕（參選），只是現在要把份內最重要的防疫做好，必須看到隧道出口的曙光。但隨著世界疫情 收斂、本土疫情病例數也在本周下降，是否意味著已看到曙光？陳時中今天則表示，「還沒有，曙光還很遠」。

綠營布局台北市長選戰，包括陳時中、林佳龍、文化部前部長鄭麗君、基隆市長林右昌都被視為潛在人選。而根據綠營內部民調 ，去年底台中第二選區立委補選前，陳時中、林佳龍兩人互比，陳的支持度略高於林佳龍。

但立委補選後林佳龍支持度明顯增加，並高於陳時中，因此林佳龍被點名參選台北市長。對此，陳時中表示，「我祝福林部長步步高升」；而被問及對台北市副市長黃珊珊民調高的看法，陳時中則笑答「恭喜啊！」

由於陳時中身兼防疫指揮官，參選變數大，他日前更稱疫情要看到「曙光」才會考慮參選事宜。他今天進一步表示，「什麼叫做看到曙光，不是隨便看的」，一定是疫情控制到一定情況，未來開放步驟清楚，都在穩定可控情況，才是看到曙光。

陳時中表示，現在商務開放都還沒做，與經濟相關事項起碼要做好、很穩定，「才是所謂的看到曙光，現在還很遠的」。