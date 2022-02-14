戰局詭譎…綠營三強爭屏東縣長 上演總統級大亂鬥

民進黨立委周春米日前宣布參與黨內屏東縣長初選。（中央社）

民進黨屏東縣長初選激烈，不僅有隸屬「英系」的立委莊瑞雄參選，同屬新潮流系的立委鍾佳濱和立委周春米也互相競爭，鍾日前公布副總統賴清德 力挺的公開信，讓戰局更加緊繃。黨政高層直言，新系一向很團結，很少看到彼此廝殺得如此激烈，尤其賴清德和力挺周春米的屏東縣長潘孟安關係良好，使戰局更加詭譎，讓人「霧裡看花」。

新系一向以團結著稱，在立法院舉凡幹部遴選、各委員會布局等，都是由新系前總召段宜康協調，新系大老利錦祥則是專心控盤選舉，鮮少會有派系內鬥的狀況。但屏東選戰激烈，讓利錦祥一度南下屏東調和鼎鼐，但周、鍾兩人仍堅持不退讓。

黨內人士指出，在周春米宣布參選後，莊瑞雄一席「魔鬼說」，引爆兩人大戰；潘孟安更是在剪綵場合怒斥鍾佳濱、莊瑞雄的助理。但鍾佳濱陣營也隨即加溫，不僅有支持者流傳一封「給黨員一封信」，左批「台北派系壯膽」、右打「國民黨 操弄初選」，並在年後發出賴清德親筆簽名的力挺信震撼彈，打破「會退選」的傳言，更在上周公開辦初選記者會。

黨政高層指出，新系兩人競逐愈來愈明顯，值得玩味的是潘孟安、賴清德兩人私交甚篤，卻分別站在不同陣營，使得戰情更加詭譎；新系的分裂是否讓莊瑞雄得利仍有待觀察，不過，無黨籍立委蘇震清四處在屏東掛看板，也可能在初選人選出線後宣布參選，徒增變數。

莊、鍾、周三人目前自做的民調 ，都指自己是第一名。莊瑞雄也在鍾佳濱發出賴力挺的公開信後，發表聲明強調與蔡英文總統打拚的革命情感，並提及總統、副總統都是公共財，不能為派系所用。周春米則掛上潘孟安、賴清德等人合照的看板，三人都分別打出總統牌、副總統牌。

黨內高層直言，「初選打到總統級高度，也是很罕見」，三人已然大亂鬥；也有人勸告三人，不要廝殺如此激烈，盡量不要彼此攻擊，以免傷害黨的形象。