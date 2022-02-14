我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邀拜登「城下一聚」？烏克蘭自己如何面對開戰危機

超級盃／公羊「驚天逆轉」奪冠 時隔23年再度捧杯

綠民調：蔣萬安戰北市 完勝陳時中、林佳龍、黃珊珊

記者丘采薇／台北14日電
在綠營兩波民調中，國民黨立委蔣萬安（左）都贏過衛福部長陳時中（中）及交通部前部長林佳龍（右），但陳時中和林佳龍差距極小，僅3.1個百分點。（本報資料照片）
在綠營兩波民調中，國民黨立委蔣萬安（左）都贏過衛福部長陳時中（中）及交通部前部長林佳龍（右），但陳時中和林佳龍差距極小，僅3.1個百分點。（本報資料照片）

2022縣市長選舉逼近，民進黨各派系都處於備戰狀態。最近民進黨內流傳一份數據，針對台北市長人選進行民調，時間分為兩波，第一波在去年12月13至22日，第二波在今年1月17至20日。結果顯示，兩次對比式民調，國民黨立委蔣萬安都贏過衛福部長陳時中及交通部前部長林佳龍，但陳時中和林佳龍差距極小，僅3.1個百分點。

數據顯示，若是互比式民調，2021年12月呈現陳時中34%、林佳龍31%；2022年1月呈現陳時中27%、林佳龍36%，當時是民進黨在台中第二選區立委補選勝選之後，林佳龍聲勢上升，在黨內贏過陳時中。

數據也顯示，若是放入蔣萬安及台北市副市長黃珊珊進行對比式民調。根據2021年12月調查，民進黨由陳時中參選時，支持率分別為陳時中26.7%，蔣萬安28.3%，黃珊珊20.1%。若由林佳龍參選時，支持率分別為林佳龍22.3%，蔣萬安28.8%，黃珊珊21.0%。無論民進黨由誰參選，蔣萬安的支持度都維持28%以上，且贏過陳時中及林佳龍，而陳時中只贏林佳龍4.4個百分點。

而到了2022年1月，當採用對比式民調，民進黨由陳時中參選時，支持率分別為陳時中24.6%，蔣萬安31.6%，黃珊珊25.0%。而由林佳龍參選時，支持率分別為林佳龍21.5%，蔣萬安31.2%，黃珊珊24.8%。無論民進黨由誰參選，蔣萬安皆贏過陳時中及林佳龍，而陳時中只贏林佳龍3.1個百分點。

兩波的對比式民調顯示，蔣萬安支持率維持領先，黃珊珊支持度也上升，但陳時中支持率從27％到25％，下降2％，林佳龍支持率持平，大約都是22％左右。

此調查有效樣本為2021年12月第一波調查約1068人，2022年1月第二波調查約1053人，在95%信心水準下抽樣誤差正負3％。戶籍於台北市且年滿20歲以上的民眾，採用家用電話訪問，使用電話號碼後兩碼隨機抽樣進行住宅電話調查。加權方法則依依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡以及教育程度採用多重反覆加權。

陳時中 民進黨 民調

上一則

戰局詭譎…綠營三強爭屏東縣長 上演總統級大亂鬥

下一則

共機闖東引 戰管誤刪航跡未通報

延伸閱讀

綠營北市長民調 蔣萬安維持高點 陳時中、林佳龍差距小

綠營北市長民調 蔣萬安維持高點 陳時中、林佳龍差距小
不食人間煙火？黃珊珊再槓馬英九曾稱維士比維他命

不食人間煙火？黃珊珊再槓馬英九曾稱維士比維他命
黑白集／疫情蝴蝶理論 陳時中參選曙光閃爍

黑白集／疫情蝴蝶理論 陳時中參選曙光閃爍
下半年鬆綁台灣人可出國玩？ 陳時中：旅遊和解封是兩件事

下半年鬆綁台灣人可出國玩？ 陳時中：旅遊和解封是兩件事

熱門新聞

台北市一家防疫旅館傳群聚感染，指揮中心7日將三例境外移入改判為本土感染。(記者黃義書／攝影)

商務客將解禁 入境檢疫天數可望縮短 月底國門微解封

2022-02-08 02:28
IG上一段影片顯示一群陸戰隊員在山區進行槍射擊訓練，影中官兵不斷高喊疑似中文的「一秒間隔」。圖/截取自goons___up IG貼文

影／台陸戰隊員疑在美高喊這句口令被認出身分 台方未評論

2022-02-06 15:01
98歲的常楓6日在家安詳辭世，圖為三年前常楓憑「封箱之作」奪上海電影節影帝，並赴上海領獎。(取材自微博)

嗜甜不養生、晚飯一杯高粱 98歲雙金影帝常楓辭世

2022-02-09 02:30
台灣中研院今發表對抗Omicron病毒株的mRNA疫苗，未來若有政府及廠商協助技轉，進行量產及臨床實驗，就可能有疫苗問世。圖為日前台北市捷運松山站中型施打站為民眾進行高端疫苗注射。(本報系資料照片)

搶先全球 台灣中研院發表Omicron次世代疫苗 效果達37倍

2022-02-11 09:34
春節連假結束，民眾陸續北返，因應上工人潮，台北市衛生局6日派員加強清消轉運站等交通站點。（本報資料照片）

台灣邊境何時解封 專家：6月有機會

2022-02-07 02:27
台灣教育部國語辭典將外祖父、外祖母的解釋調整，加註「今亦稱祖父、祖母」，不再有內外之分。（圖取自台教育部國語辭典簡編本網頁dict.concised.moe.edu.tw）

祖父母不再「分內外」 台教育部國語辭典因性別平等改內容

2022-02-11 11:32

超人氣

更多 >
獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌

獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌
疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新

疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新
稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字
秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊

秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊
超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠

超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠