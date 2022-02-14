「在野勝率最高組合」 劉泰英喊2024大選「侯柯配」

藍營力促侯友宜（左）和柯文哲（右）合作的呼聲又起。(本報資料照片)

國民黨 黨管會前主委劉泰英表示，2024年總統大選國民黨若想贏，新北市長侯友宜 與台北市長柯文哲 的「侯柯配」是勝選機率最高的組合。侯友宜說，他現在是新北市長，會把握當下努力做事，這是他的本分，謝謝大家關心。民眾黨北市黨部主委林國成則認為，國民黨除吃豆腐、放消息以外，已沒有什麼招數，民眾黨是為百姓、人民做事，2024不是贏不贏的問題，而是國家需不需要的問題，現在配來配去，都言之過早。

由於先前國民黨前副主席郝龍斌曾拋出2022藍白合，現在劉泰英又拋出2024侯柯配，林國成說，任何人講什麼配，民眾黨都尊重，不過現在距離2024選總統時間還很早，不管是「侯柯配」、還是「柯侯配」說法，大家應該是為國家做事，不是贏不贏的問題，而是國家需不需要的問題，現在配來配去的說法都言之過早。

民眾黨：國民黨只會吃豆腐？

林國成表示，國民黨除了吃豆腐、放消息以外，好像已經沒有什麼招數，尤其民眾黨是一個政黨，也不是國民黨愛怎麼講就怎麼講，有什麼配、有什麼合，倒不如拿出對台灣人民有利的議題，現在講什麼配？什麼合？站在民眾黨立場，民眾黨是為台灣百姓、人民做事，其他的不予置評。

另外，有消息傳出民眾黨立委蔡壁如可能參選新北市長。侯友宜表示，大家只要有心為新北市來付出做事，都會竭誠歡迎。