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綠營北市長民調 蔣萬安維持高點 陳時中、林佳龍差距小

記者丘采薇／台北14日電
在綠營兩波民調中，國民黨立委蔣萬安（左）都贏過衛福部長陳時中（中）及交通部前部長林佳龍（右），但陳時中和林佳龍差距極小，僅3.1個百分點。（本報資料照片）
在綠營兩波民調中，國民黨立委蔣萬安（左）都贏過衛福部長陳時中（中）及交通部前部長林佳龍（右），但陳時中和林佳龍差距極小，僅3.1個百分點。（本報資料照片）

2022縣市長選舉逼近，民進黨各派系都處於備戰狀態。最近民進黨內流傳一份數據，針對台北市長人選進行民調，時間分為兩波，第一波在去年12月13至22日，第二波在今年1月17至20日。結果顯示，兩次對比式民調，國民黨立委蔣萬安都贏過衛福部長陳時中及交通部前部長林佳龍，但陳時中和林佳龍差距極小，僅3.1個百分點。

數據顯示，若是互比式民調，2021年12月呈現陳時中34%、林佳龍31%；2022年1月呈現陳時中27%、林佳龍36%，當時是民進黨在台中第二選區立委補選勝選之後，林佳龍聲勢上升，在黨內贏過陳時中。

數據也顯示，若是放入蔣萬安及台北市副市長黃珊珊進行對比式民調。根據2021年12月調查，民進黨由陳時中參選時，支持率分別為陳時中26.7%，蔣萬安28.3%，黃珊珊20.1%。若由林佳龍參選時，支持率分別為林佳龍22.3%，蔣萬安28.8%，黃珊珊21.0%。無論民進黨由誰參選，蔣萬安的支持度都維持28%以上，且贏過陳時中及林佳龍，而陳時中只贏林佳龍4.4個百分點。

而到了2022年1月，當採用對比式民調，民進黨由陳時中參選時，支持率分別為陳時中24.6%，蔣萬安31.6%，黃珊珊25.0%。而由林佳龍參選時，支持率分別為林佳龍21.5%，蔣萬安31.2%，黃珊珊24.8%。無論民進黨由誰參選，蔣萬安皆贏過陳時中及林佳龍，而陳時中只贏林佳龍3.1個百分點。

兩波的對比式民調顯示，蔣萬安支持率維持領先，黃珊珊支持度也上升，但陳時中支持率從27％到25％，下降2％，林佳龍支持率持平，大約都是22％左右。

此調查有效樣本為2021年12月第一波調查約1068人，2022年1月第二波調查約1053人，在95%信心水準下抽樣誤差正負3％。戶籍於台北市且年滿20歲以上的民眾，採用家用電話訪問，使用電話號碼後兩碼隨機抽樣進行住宅電話調查。加權方法則依依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡以及教育程度採用多重反覆加權。

陳時中 民進黨 民調

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