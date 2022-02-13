新聞評論／逢馬必反→拉馬背書 民進黨的糊弄話術

民進黨為了開放福島核災區食品進口，除了用「加入CPTPP」說法糊弄民眾，還強拉前朝背書。（圖：台北市攝影記者聯誼會提供）

蔡政府罔顧2018年公投 的民意，農曆年前先向日本前首相安倍晉三報告，年後就宣布開放福島核災區食品進口。回顧2016年蔡政府上台之初，就曾計畫開放福島以外四縣食品，為此還辦了十場公聽會，只因反彈太大而草草收場。如今完全沒有溝通，就一意孤行，民進黨 的「一黨專政」，正在成為事實。

對於如此具有重大爭議的決策，民進黨除了用「加入CPTPP」說法糊弄民眾，還強拉前朝背書，強調「馬英九 也支持開放」。民進黨發言人謝佩芬說，「馬英九2016年就曾公開贊同盡快開放福島食品進口」；綠委郭國文、王定宇更表示，「蔡政府完成了馬政府的願望」、「馬英九時代無法解決的問題，由蔡英文解決」，真是今夕何夕！

這樣的話術，台灣人並不陌生。例如在國家認同議題上，蔡英文曾宣稱「中華民國是流亡政府」，如今民進黨竟也開始「捍衛中華民國」。去年的四大公投，針對反萊豬公投說「馬政府開放進口萊牛」；針對核四重啟公投也說「封存核四的是馬政府」；針對珍愛藻礁公投則說「第三天然氣接收站是馬政府規畫的」；針對公投綁大選又說「馬英九也曾反對公投綁大選」。這次開放福島核災區食品，民進黨更搖身一變，儼然成了「馬英九政策的忠誠執行者」。

民進黨當然不是「馬英九政策的忠誠執行者」；這些「馬維拉」的說詞，反而喚起民眾對過去民進黨「逢馬必反」的記憶。例如，馬政府在牛豬分離原則上開放30月齡以下美牛進口時，民進黨還結合側翼走上街頭、包圍立院；至於公投綁大選、護藻礁也是過去民進黨拿來對抗國民黨的武器。民進黨是忘記了，還是害怕想起來？

民進黨更不應該忘記，2015年痛批日本核災區食品輸台是「官商勾結蓄意殺人」，不就是民進黨立委林淑芬和劉建國？隔年政黨輪替前，民進黨籍的縣市長異口同聲，反對福島縣食品輸入；在民進黨號召下，綠營側翼與民團也紛紛參戰，「反核食」成為主流意見。如果說「福島核災區食品進口」是一個「應該被解決的問題」，當年讓這個問題無法解決的，恰恰就是民進黨自己。

換言之，所謂「馬英九無法解決的問題，蔡英文解決了」，事實是民進黨過去扮演「問題製造者」，現在能夠「解決問題」，唯一的原因就是民進黨「換了位子也換了腦袋」，不惜以「今日之我」狠狠打臉「昨日之我」。說它「髮夾彎」也好，說它「雙標黨」更貼切，總之，解決了民進黨這個「問題製造者」，蔡政府的問題也就順利解決了。

這不免令人想起中國古代「周處除三害」的故事：三害中最大的害，就是為禍鄉里的周處，當周處不再為害，最大的危害就消失了。當然，不能忽略，不管是化身「馬英九政策執行者」，或採取「周處除三害」模式，民進黨的昨非今是與昨是今非，背後都是濃濃的政治算計，無關國計與民生，也無視民意與正義，政黨利益與政權維繫才是唯一考量。從開放萊豬到解禁福島核災區食品，都是為了討好美日，強化抗中政權。但只怕同一個「周處」，昔日橫行鄉里，現在禍遺國家！

可悲的是，民進黨糊弄的話術，竟還有民眾埋單，而昔日「反核食」的民間團體或親綠意見領袖也不見蹤影。民進黨過去為反對而反對，如今收拾自己製造的問題，不為立場改變道歉就罷了，竟還能當成政績作大內宣，蔡政府到底要把民主與道德扭曲到什麼地步？