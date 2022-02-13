藍白聯手再戰核食 促行政命令實質審查

台中市長盧秀燕（中）12日視察中部最大公有零售市場，有攤商說，福島食品恐殘留輻射隱憂，消費者接受度低。（記者林佩均／攝影）

蔡政府解禁有核汙染疑慮的日本 福島五縣食品，國民黨 、民眾黨立院黨團主張，相關行政命令應從備查改為實質審查「嚴加把關」，延長核食戰線；本報系聯合報報導，民進黨 團總召柯建銘說，實質審查沒問題，過去美豬、美牛開放進口也是這樣處理。

另據台北中國時報導，配合福島食品進口解禁政策，食藥署8日預告訂定「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」草案、「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，並預告廢止「公告日本受輻射污染地區生產製造之食品，暫停受理輸入報驗」，預告期10天，最快21日生效。

依據規定，行政命令修正經預告後，僅須送到立法院備查，但立法院職權行使法也明定，若有15人以上連署或附議，即交付有關委員會審查。前年蔡政府開放萊豬進口時，在野黨極力要求下將備查改為審查，但在立法院會表決時，民進黨團仍以過半席次優勢強行過關，否決在野黨相關提案。

國民黨團揚言，若蔡政府未制定好配套就強行開放，開議後一定抵制行政院長蘇貞昌施政報告。民進黨團幹事長鄭運鵬則說，藍營是出於政治動機，但民進黨會尊重，備查轉審查過去也鮮少動用表決，但若國民黨團又提出其他提案「出怪招」，則另當別論。

聯合報報導，國民黨團新會期將推動修改「學校衛生法」，明定營養午餐「禁止使用日本福島五縣食品」，並要求營養午餐供應商在承包契約中載明承諾，且規定教育主管機關每學期應「定期抽查一次」學校餐飲衛生，改為每學期應「不定期抽查二次」，落實營養午餐食安管控。

台中市長盧秀燕昨視察中部地區最大公有零售市場建國市場，有攤商說，福食恐殘留輻射隱憂，消費者接受度低，是否進口「會考慮」；裕毛屋生鮮超市表示，因進口量少且檢驗成本高，今年不規畫進口福食。