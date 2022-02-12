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綠提名會…南高2都有共識 北北桃3都留白

記者蔡晉宇、楊正海／台北12日電
民進黨召開選對會，因應年底選戰。（圖：台北市攝影記者聯誼會提供）
民進黨召開選對會，因應年底選戰。（圖：台北市攝影記者聯誼會提供）

民進黨昨天由選對會召集人蔡英文總統召開會議，討論2022年縣市長提名。會中達成共識，針對台南市、高雄市、嘉義縣，分別成立「徵詢協調小組」，並於2月底前向選對會完成報告後，由選對會提報中執會提名。黨內人士指出，該三縣市首長皆為爭取連任，黨內已有共識，也代表曾喧騰一時的台南市長之爭告一段落，黃偉哲若無意外應會出線。

面對年底選戰，民進黨在雙北、桃園、新竹市等地區仍缺乏明確人選。據悉，選對會並不急於在近期做決定，相關人選可能要到5、6月才會較明朗，但昨日會議中各派系代表仍將可用之兵進行了盤點，近期頻被點名的「政務官戰隊」多位成員也被提及。

據悉，選對會會議中提及，台北市、新北市、桃園市應視為一個群組通盤來討論，且這三都民進黨要以至少拿下一都為目標；針對桃園市長人選，有選對會成員指出，考量桃園的政治形勢，應還是以和在地有連結的人選為主，若空降恐不利於短時間內上陣。

雖然民進黨台北市長人選未明朗，相關被點評對象仍持續受討論。民進黨立委何志偉昨開出第一槍，成立陳時中北區後援會，力挺陳參選北市。何志偉表示，不要不沾鍋、不要沒肩膀、不要白開水，台北市在等苦等一個人，等一個有執行力、決斷力、專業的肩膀，而陳時中在第一線的防疫工作有目共睹，正是民進黨在台北市的最強棒。

何志偉的提議遭同黨市議員王世堅打臉，王表示，這麼早就成立後援會實在不必要，「勸進文」要適可而止，否則會適得其反，更稱他心中最理想的人選是前台中市長林佳龍，且林也有意願。他強調，陳時中與鄭麗君都是很好的人選，最後應由蔡主席決定。

會中另一大重點是討論屏東初選時程。民進黨表示，由於屏東縣長有意參選人都已表態參選，且已經有相當準備，宜盡速辦理初選作業。據了解，初選將在3月初登場。

民進黨 陳時中 提名

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