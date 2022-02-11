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郝龍斌倡台北市長選戰「藍白合」民眾黨問誠意在哪？

記者劉宛琳、楊正海／台北11日電
台北市前市長郝龍斌接受廣播節目「春秋萬事」專訪，談到2022藍白合思考方向。（本報資料照片）
台北市前市長郝龍斌接受廣播節目「春秋萬事」專訪，談到2022藍白合思考方向。（本報資料照片）

年底縣市長選戰將開打，台北市前市長郝龍斌昨指出，北市副市長黃珊珊民調不如立委蔣萬安，強調應該要藍白合，還說民眾黨「成事不足」，要把國民黨扯下來是有餘的。對此，台北市長柯文哲指出，政治最後是價值選擇，不是用政黨角度去思考。

郝龍斌昨接受廣播節目「春秋萬事」專訪，談到2022藍白合，郝強調，目前以一對一選舉來看，民眾黨成事是不足的，但要把國民黨扯下來是有餘的。

台北市長柯文哲前往景美國民小學視導學校防疫整備及學生入校檢疫作業後受訪。(記者楊...
台北市長柯文哲前往景美國民小學視導學校防疫整備及學生入校檢疫作業後受訪。(記者楊正海／攝影)

郝龍斌表示，柯文哲2014當選台北市長就是「白綠合」，國民黨當時是執政黨，在野要發揮坐大就是結合所有在野力量來監督執政黨。不僅是國民黨想合作，民眾黨也強調能談就談，要戰就戰；但他始終相信國民黨要「能戰才能合」，也就是自己夠強，才能讓雙方利益達到最大。

郝龍斌坦言，要怎樣照顧到兩個黨的利益很難，例如市議員的選舉，如果提名過程無法適當協調就搶同一塊餅，席次就會互相擠壓，所以要談當然不容易，但國民黨的心態就是要先強化自己，自己要先團結。例如台北市，能談，國民黨立委蔣萬安當選的機率可以確保，但不能談，自己就要有勝的把握，從候選人的角度來看，不能寄望談成功，而是要全力來備戰，爭取勝選。

對於民眾黨立委蔡壁如日前酸，國民黨這麼弱怎麼合？郝龍斌說，現在有些地方是比較弱，但在台北市，民眾黨絕對比國民黨弱很多。

主持人王淺秋詢問有和朱立倫討論過藍白合？郝龍斌說，沒跟朱討論過，但朱也講過有可能願意來談。國民黨和民眾黨心態一樣，能談就談、該戰就戰，否則就兄弟登山各自努力。

柯文哲11日被媒體問到郝龍斌批民眾黨成事不足說，政治最後是價值選擇，不要因短期利益犧牲長期利益、不要因應少數人利益犧牲多數人利益、不要因為政黨利益犧牲國家利益，所以他覺得政治動作不是用政黨角度去思考，如果能更寬廣，用台灣的角度、用世界角度，邏輯和觀感都會不一樣。

中央社報導，對於郝龍斌的言論，民眾黨發言人楊寶楨在臉書表示，國民黨「吃不到葡萄，嫌葡萄酸？愛不到，就想毀掉對方？」楊表示，民眾黨已經不是兩年前創黨時的樣貌，持續努力和壯大，現階段希望真的能夠成為最強在野，作為民眾最堅實的靠山，監督政府、為民發聲。

楊寶楨說，民眾黨沒有說一定要取代掉某個政黨，但若他們自己不爭氣，想尋求合作，卻又這樣的態度，請問誠意在哪。

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