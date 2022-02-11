郝龍斌倡台北市長選戰「藍白合」民眾黨問誠意在哪？
年底縣市長選戰將開打，台北市前市長郝龍斌昨指出，北市副市長黃珊珊民調不如立委蔣萬安，強調應該要藍白合，還說民眾黨「成事不足」，要把國民黨扯下來是有餘的。對此，台北市長柯文哲指出，政治最後是價值選擇，不是用政黨角度去思考。
郝龍斌昨接受廣播節目「春秋萬事」專訪，談到2022藍白合，郝強調，目前以一對一選舉來看，民眾黨成事是不足的，但要把國民黨扯下來是有餘的。
郝龍斌表示，柯文哲2014當選台北市長就是「白綠合」，國民黨當時是執政黨，在野要發揮坐大就是結合所有在野力量來監督執政黨。不僅是國民黨想合作，民眾黨也強調能談就談，要戰就戰；但他始終相信國民黨要「能戰才能合」，也就是自己夠強，才能讓雙方利益達到最大。
郝龍斌坦言，要怎樣照顧到兩個黨的利益很難，例如市議員的選舉，如果提名過程無法適當協調就搶同一塊餅，席次就會互相擠壓，所以要談當然不容易，但國民黨的心態就是要先強化自己，自己要先團結。例如台北市，能談，國民黨立委蔣萬安當選的機率可以確保，但不能談，自己就要有勝的把握，從候選人的角度來看，不能寄望談成功，而是要全力來備戰，爭取勝選。
對於民眾黨立委蔡壁如日前酸，國民黨這麼弱怎麼合？郝龍斌說，現在有些地方是比較弱，但在台北市，民眾黨絕對比國民黨弱很多。
主持人王淺秋詢問有和朱立倫討論過藍白合？郝龍斌說，沒跟朱討論過，但朱也講過有可能願意來談。國民黨和民眾黨心態一樣，能談就談、該戰就戰，否則就兄弟登山各自努力。
柯文哲11日被媒體問到郝龍斌批民眾黨成事不足說，政治最後是價值選擇，不要因短期利益犧牲長期利益、不要因應少數人利益犧牲多數人利益、不要因為政黨利益犧牲國家利益，所以他覺得政治動作不是用政黨角度去思考，如果能更寬廣，用台灣的角度、用世界角度，邏輯和觀感都會不一樣。
中央社報導，對於郝龍斌的言論，民眾黨發言人楊寶楨在臉書表示，國民黨「吃不到葡萄，嫌葡萄酸？愛不到，就想毀掉對方？」楊表示，民眾黨已經不是兩年前創黨時的樣貌，持續努力和壯大，現階段希望真的能夠成為最強在野，作為民眾最堅實的靠山，監督政府、為民發聲。
楊寶楨說，民眾黨沒有說一定要取代掉某個政黨，但若他們自己不爭氣，想尋求合作，卻又這樣的態度，請問誠意在哪。
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