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蔣經國文膽出書 強調忠實記錄 暗諷李登輝「錯誤連篇」

記者劉宛琳／台北11日電
蔣經國文膽張祖詒10日舉辦新書發表會，張祖詒說，這本書是蔣經國與他單獨的對話與互動。(記者蘇健忠／攝影)
蔣經國文膽張祖詒10日舉辦新書發表會，張祖詒說，這本書是蔣經國與他單獨的對話與互動。(記者蘇健忠／攝影)

蔡英文總統上個月參加經國七海園區開幕式，肯定前總統蔣經國過去「抗中保台」的作為。蔣經國文膽張祖詒昨天在同一地點發表新書「總統與我」，被問到如何解讀蔡英文的談話，他說，自己在政治核心，但自己不是政治人物，沒有要講求政治正確。蔡英文參加經國七海園區開幕典禮，這是一個好的現象，他不要去批評，「我是國民黨老黨員，我不會去批評」。他希望天下太平、國泰民安，「蔡英文這個動作有助於這個方向，我們都贊成」。

前總統馬英九致詞表示，他留美學成歸國後的第一份工作是總統府第一局副局長兼蔣經國英文秘書，當時張祖詒是他的直屬長官，期間受到盡心指導調教，是他35年公務生涯最實用的在職訓練。

馬英九說，1987年3月底，有一次擔任外賓傳譯後，蔣經國突然問他最近有沒有什麼特別的事情，他回說有些老兵穿著白袍上書「想家」，希望政府開放大陸探親，蔣經國告訴他，已經交代張祖詒。

對前總統李登輝，張祖詒以自己的書為例，強調自己寫的都是與蔣經國之間真實的紀錄，不像「某一位先生」（指前總統李登輝）寫自己在蔣經國身邊的日子（「見證台灣：蔣經國與我」），內容錯誤連篇，讓人看得很不舒服，居然還把這本書稱之為「見證台灣」。

張祖詒表示，這本書是蔣經國與他單獨的對話與互動，這不是許多重要人物知道的。所以對於能不能寫這本書、該不該寫這本書，他也曾有一段矛盾的心路歷程。

蔣經國基金會董事長錢復說，張祖詒說蔣經國用他是奇緣，其實不是，「經國先生用人在早年是非常認真的，多方面的考核、了解才用」。包括蔣經國請張祖詒執筆立法院施政報告，「一個字都沒動」；還有讓張祖詒陪伴張學良伉儷，都證明不是奇緣，完全是蔣經國的識人之明。

蔣經國 蔡英文 馬英九

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