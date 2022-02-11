我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

房價隨利率漲 獨棟屋售價中位數36萬1700元…漲了14%

吳豐山評蔣經國：對美國霸權警覺 無人比他機靈

記者吳亮賢、劉宛琳／台北11日電
蔣經國文膽張祖詒（左七）10日在蔣經國圖書館舉行「總統與我」新書發表會，前監察委員吳豐山（左三）、前副總統吳敦義（左四）、前總統馬英九（左五）、張祖詒太太（左六）、蔣經國基金會董事長錢復（左八）、退役上將許歷農（前坐）、遠見．天下文化事業群創辦人高希均（左九）、前副總統蕭萬長（左十）等人出席。(記者蘇健忠／攝影)
蔣經國文膽張祖詒（左七）10日在蔣經國圖書館舉行「總統與我」新書發表會，前監察委員吳豐山（左三）、前副總統吳敦義（左四）、前總統馬英九（左五）、張祖詒太太（左六）、蔣經國基金會董事長錢復（左八）、退役上將許歷農（前坐）、遠見．天下文化事業群創辦人高希均（左九）、前副總統蕭萬長（左十）等人出席。(記者蘇健忠／攝影)

前總統蔣經國文膽張祖詒昨天舉辦「總統與我」新書發表會，多位政壇名人與會。相對蔡英文總統消費蔣經國「抗中保台」，實則「仇中」、兩岸交流停滯，前總統馬英九指出，1987年蔣經國指示開放大陸探親，兩岸人民隔絕38年後，民間互動立即暴增，兩岸關係突飛猛進，人民肯定，全球矚目。海基會首任秘書長陳長文說，蔣經國奉行三民主義統一中國，不該概括為反共保台。

馬英九說，蔣經國和張祖詒令他最感佩的，就是他們同樣出身威權體制，卻能夠毫無罣礙親手終結威權體制，帶來人民期盼的民主改革。

前副總統蕭萬長表示，台灣現在政治、經濟、文化、社會的榮景，都是蔣擔任行政院長、總統的16年奠定的基礎，「我們的國家有像經國先生這樣的領導人，是全國同胞很大福氣」。

國民黨前主席吳伯雄則說，蔣經國執政時，十大建設正式展開，並開始有很多政治改革，如解嚴、開放組黨及通過國安法、人民團體法等重要法案，他感嘆，「當年大家都覺得國家一天比一天好，有進步的感覺，現在想起來，不勝唏噓」。

曾擔任蘇貞昌內閣政務委員、前監察委員吳豐山，以曾走過戒嚴時期的本省籍媒體人經驗表示，過去30幾年間，不同民意機構調查都顯示，歷任總統以蔣經國評價最高。他對蔣經國做了三個註解：第一，蔣曾經年少輕狂，來台初期血氣方剛，但晚年圓融已壓過氣焰；第二，中華民國元首之親民，無人出蔣之右，面對美國霸權警覺，無人比蔣機靈；第三，如果可以切割早年部分過失，把蔣經國擺在台灣四百年開發史上持平看待，「應認定他功大於過」。

吳豐山回憶與蔣經國互動過往表示，1972年蔣經國接任行政院長前，他在報紙上發表「台灣農村田野調查報告」，被當年情治單位懷疑動機，可是剛上台的蔣經國接受他的建議，並編列巨款從事台灣農村振興計畫。

陳長文則引述張祖詒書中內容，指李登輝曾回答蔣經國對於黨外人士及台獨問題的看法，李當時說，「中國歷史沒有拋棄台灣，台灣怎麼能夠脫離中國大陸？」李的統一立場得分不少，才成為副總統人選之一。

陳長文也強調，蔣經國奉行三民主義統一中國，不該概括為反共保台，並呼籲政府應收回中華民國與中華人民共和國互不隸屬的謀獨立場，「兩岸應該是兄弟爬山、各自努力，謀求良制一國」。

蔣經國 中華民國 馬英九

上一則

陸學者籲訂「統一法」：共機可能飛越台北上空

下一則

蔣經國文膽出書揭秘辛 李登輝「2句話」獲蔣信任

延伸閱讀

蔣經國文膽出書 強調忠實記錄 暗諷李登輝錯誤連篇

蔣經國文膽出書 強調忠實記錄 暗諷李登輝錯誤連篇
憶蔣經國執政「1天比1天好」吳伯雄嘆台現況：不勝唏噓

憶蔣經國執政「1天比1天好」吳伯雄嘆台現況：不勝唏噓
朱立倫轟綠「民主獨裁」 非蔣經國路線

朱立倫轟綠「民主獨裁」 非蔣經國路線
新聞評論／小英的台獨抗中「錯接」小蔣的反共

新聞評論／小英的台獨抗中「錯接」小蔣的反共

熱門新聞

摩特動力產品銷售全球60多個國家，連續20年獲得台灣精品獎殊榮，堪稱台灣的隱形冠軍。（記者宋健生／攝影）

台灣摩特動力 電動機車騎進歐美 湯姆漢克斯也是老粉絲

2022-02-03 01:26
台北市喊出2月底微解封，指揮官陳時中表示，觀察到2月10日才會決定下一階段。圖為台北市百貨美食街人潮。（記者林俊良／攝影）

入境台居家檢疫14天→10天？陳時中：勢在必行

2022-02-05 19:42
黃郁婷近日在個人Instagram、臉書上分享穿著中國隊隊服燦笑滑冰的影片，引發爭議。 (取材自黃郁婷IG)

穿中國隊服挨批 中華隊冬奧選手：運動無國籍

2022-02-03 01:30
台北市一家防疫旅館傳群聚感染，指揮中心7日將三例境外移入改判為本土感染。(記者黃義書／攝影)

商務客將解禁 入境檢疫天數可望縮短 月底國門微解封

2022-02-08 02:28
IG上一段影片顯示一群陸戰隊員在山區進行槍射擊訓練，影中官兵不斷高喊疑似中文的「一秒間隔」。圖/截取自goons___up IG貼文

影／台陸戰隊員疑在美高喊這句口令被認出身分 台方未評論

2022-02-06 15:01
代表中華台北參加北京冬季奧運的競速滑冰女將黃郁婷。（取材自臉書）

穿中國隊服惹議 台選手道歉 趙少康：傷台人情感

2022-02-03 22:20

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發
紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光