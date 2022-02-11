吳豐山評蔣經國：對美國霸權警覺 無人比他機靈

蔣經國文膽張祖詒（左七）10日在蔣經國圖書館舉行「總統與我」新書發表會，前監察委員吳豐山（左三）、前副總統吳敦義（左四）、前總統馬英九（左五）、張祖詒太太（左六）、蔣經國基金會董事長錢復（左八）、退役上將許歷農（前坐）、遠見．天下文化事業群創辦人高希均（左九）、前副總統蕭萬長（左十）等人出席。(記者蘇健忠／攝影)

前總統蔣經國 文膽張祖詒昨天舉辦「總統與我」新書發表會，多位政壇名人與會。相對蔡英文總統消費蔣經國「抗中保台」，實則「仇中」、兩岸交流停滯，前總統馬英九 指出，1987年蔣經國指示開放大陸探親，兩岸人民隔絕38年後，民間互動立即暴增，兩岸關係突飛猛進，人民肯定，全球矚目。海基會首任秘書長陳長文說，蔣經國奉行三民主義統一中國，不該概括為反共保台。

馬英九說，蔣經國和張祖詒令他最感佩的，就是他們同樣出身威權體制，卻能夠毫無罣礙親手終結威權體制，帶來人民期盼的民主改革。

前副總統蕭萬長表示，台灣現在政治、經濟、文化、社會的榮景，都是蔣擔任行政院長、總統的16年奠定的基礎，「我們的國家有像經國先生這樣的領導人，是全國同胞很大福氣」。

國民黨前主席吳伯雄則說，蔣經國執政時，十大建設正式展開，並開始有很多政治改革，如解嚴、開放組黨及通過國安法、人民團體法等重要法案，他感嘆，「當年大家都覺得國家一天比一天好，有進步的感覺，現在想起來，不勝唏噓」。

曾擔任蘇貞昌內閣政務委員、前監察委員吳豐山，以曾走過戒嚴時期的本省籍媒體人經驗表示，過去30幾年間，不同民意機構調查都顯示，歷任總統以蔣經國評價最高。他對蔣經國做了三個註解：第一，蔣曾經年少輕狂，來台初期血氣方剛，但晚年圓融已壓過氣焰；第二，中華民國 元首之親民，無人出蔣之右，面對美國霸權警覺，無人比蔣機靈；第三，如果可以切割早年部分過失，把蔣經國擺在台灣四百年開發史上持平看待，「應認定他功大於過」。

吳豐山回憶與蔣經國互動過往表示，1972年蔣經國接任行政院長前，他在報紙上發表「台灣農村田野調查報告」，被當年情治單位懷疑動機，可是剛上台的蔣經國接受他的建議，並編列巨款從事台灣農村振興計畫。

陳長文則引述張祖詒書中內容，指李登輝曾回答蔣經國對於黨外人士及台獨問題的看法，李當時說，「中國歷史沒有拋棄台灣，台灣怎麼能夠脫離中國大陸？」李的統一立場得分不少，才成為副總統人選之一。

陳長文也強調，蔣經國奉行三民主義統一中國，不該概括為反共保台，並呼籲政府應收回中華民國與中華人民共和國互不隸屬的謀獨立場，「兩岸應該是兄弟爬山、各自努力，謀求良制一國」。