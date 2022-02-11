羅智強爆選桃園市長 牽動國民黨高雄布局

台北市議員羅智強。（本報資料照片）

屢被國民黨 點名征戰高雄市長的台北市議員羅智強，傳出決定在元宵節前後投入桃園市長選戰，牽動高雄布局。此外，國民黨台南市議員謝龍介宣布參加黨的提名 機制，角逐台南市長。

羅智強10日行腳400公里為四大公投謝票，他提到這兩天在桃園從大雨走到放晴，有一個特別意思為風雨無阻。台北中國時報報導，知情人士透露，羅智強預計於苦行終點宣布投入桃園市長選戰。

對於外界猜測苦行和選舉是否有關連，羅智強賣關子說，若有想清楚計畫會再告訴大家，任何可能性及角色，選或不選都會一起來考慮。

國民黨原屬意羅智強參選高雄市長，然而據報導，近羅人士表示，羅智強參選六都首長是目標，但重要的是奪下一席，才能重振國民黨士氣。那國民黨高雄市長該派誰來戰民進黨 的陳其邁？除無黨籍立委高金素梅外，地方也勸進持續經營基層的前民政局長曹桓榮。

國民黨謝龍介宣布參加台南市長黨的提名機制。(記者吳淑玲／攝影)

據了解，高雄市黨部近期陸續接觸過醫界換肝權威陳肇隆、高雄市前副市長李四川、高師大校長吳連賞等人，陳肇隆、李四川考量家庭及工作因素，意願市長不高。吳連賞原本被黨部視為一張好牌，吳初步也回絕了。

報導說，國民黨高市黨部主委許福明表示，市長人選採開放態度，無論是從地方尋覓，或是北部有執政、行政經歷者，最重要是推出最有勝算的候選人，當然也不排除在野共推人選。

謝龍介表態參選台南市長

此外，本報系聯合報報導，國民黨中常會昨天通過「111年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」， 國民黨台南市議員謝龍介在議會新春團拜後正式表態「願意參加黨的提名機制」，因機制出來，許多支持者做出鼓勵，身為黨員要為黨承擔及奮戰，正式宣布願意加入提名機制，看黨中央怎麼協調。

謝龍介說，民進黨若整合不成功分裂加上無黨籍，只要整合所有在野力量不是完全沒有機會但要付出更大的努力，也會很艱辛。過去有知名媒體做過台南市長民調，願意參加黨的機制和遊戲辦法。