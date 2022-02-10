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縣市長提名 藍協調代替初選 綠連任縣市長先出線

台灣新聞組／台北10日電
國民黨中常會9日通過縣市長提名特別辦法，提名「以協調代替初選」，授權最終可由黨主席朱立倫（右）徵召人選。（記者黃義書／攝影）
國民黨中常會9日通過縣市長提名特別辦法，提名「以協調代替初選」，授權最終可由黨主席朱立倫（右）徵召人選。（記者黃義書／攝影）

備戰年底縣市長選舉藍綠積極展開布局，國民黨中常會昨天通過縣市長提名特別辦法，黨主席朱立倫主導的中央選舉提名委員會，負責審核建議提名人選。原則上提名「以協調代替初選」，最終由黨主席定奪並徵召參選人。綠營方面，尋求連任的高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁將列入首波提名名單

本報系聯合報報導，提名辦法規定，中央選舉提名委員會由黨主席任召集人，置委員若干人；中央選戰策略會報由黨主席指派秘書長召集黨內及社會具選戰經驗人士組成。建議提名人選經中央選戰策略會報送請中央選舉提名委員會審議後，報請中常會核定。

不過，資深中常委表示，朱立倫以「特別辦法」架空過去的提名辦法，看不到有任何初選機制，表面上說是要增加彈性，但是事實上就是「主席說的算」。

中常委謝坤宏指出，特別提名辦法就是「主席決定，主席負全責」。中常委林金結表示，縣市長提名以「現任優先」。據了解，黨中央雖未回應是否以現任優先，僅表示會推出最強候選人，但確實朝此目標，若有挑戰者再協調或初選。

台北中國時報報導，民進黨縣市長選舉布局，身兼民進黨主席的蔡英文總統昨在民進黨中常會拋出新年四大目標，強調將「部署優質人選」回應人民期待。據了解，尋求連任的高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁將列入首波提名名單；派系廝殺慘烈的屏東縣長，可能在3月展開初選，以免自家人殺到見骨影響大局。

此外，傳出多名政務官，包括衛福部長陳時中、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、內政部長徐國勇、行政院發言人羅秉成等人，也可能被徵召投入年底選舉，對此，民進黨祕書長林錫耀指出，怎麼會有這些名單出來呢？這已經造成很大困擾。

對於王美花及駐美代表蕭美琴，被點名分別參選彰化及桃園。黨內人士認為，除非彰化升格，否則王參選彰化機率很低。況且，一個負責經貿、一個對美，皆職掌蔡總統最重視的任務，輕易換將並不好；況且蕭美琴是活棋，未來搭擋為副總統，會是一張好牌。

提名 民進黨 陳時中

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