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再質疑蔡論文 彭文正批倫敦大學包庇政治權貴

記者丘采薇、蔡晉宇／台北10日電
媒體人彭文正（圖）10日上午以視訊方式召開記者會，抨擊倫敦大學包庇總統蔡英文不存在的論文與博士學位。（記者杜建重／攝影）
媒體人彭文正（圖）10日上午以視訊方式召開記者會，抨擊倫敦大學包庇總統蔡英文不存在的論文與博士學位。（記者杜建重／攝影）

英國倫敦大學日前官網指出，蔡英文總統於1984年2月獲博士學位。媒體人彭文正、學者林環牆、賀德芬等人昨舉行視訊記者會，質疑沒署名、沒日期的論文遺失聲明稱蔡被正確授予學位，卻無法解釋為何各大圖書館從未收過蔡的論文？譴責倫敦大學包庇政治權貴，葬送學術尊嚴。

總統府昨回應「真的假不了」，不願意面對真相的是彭文正等人。

彭文正質疑，倫大官網聲明指蔡總統的論文經兩位口試委員確認提交和檢核，但沒提到交給誰；而蔡總統過去曾對外宣稱口委有三位，連蔡總統的委任律師在訴訟案的呈報二狀中都曾提到蔡總統第三位口委的背景，他質疑倫敦政經學院要不要先跟蔡總統團隊對一下，口委到底兩個還三個？

彭文正指出，校方聲明稱「雖然仍不清楚圖書館是如何保存論文影本的，但這跟蔡的學位無關，該博士學位已被正確授予」，光這一句話，就違反倫敦大學博士授予規定，若沒完成論文繳交到三個圖書館，是無法拿到學位的。蔡總統的博士論文不僅沒存放，還沒人引用過，更沒繳回圖書館，是怎麼拿到博士學位的？

總統府發言人張惇涵昨說，當總統府提出蔡總統博士學位證書時，彭文正等人覺得證書不是真的；當LSE（倫敦政經學院）和倫敦大學多次證明蔡總統博士學位時，彭文正等人又覺得學校的說明也不是真的，「實際上，不願意面對真相的是彭文正等人」。

此外，張惇涵也表示，彭文正等人多年來無視校方和官方的完整證據，只憑個人的臆測或是斷章取義，都無法推翻校方認證的鐵一般的事實，也不容造謠；期盼社會各界以校方的正確資訊為事實基礎，勿受錯假訊息所誤導。

圖書館 蔡英文 英國

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