新聞評論／農經教授陳吉仲當主委 只會補貼1招？

農委會主委陳吉仲。(記者邱德祥／攝影)

物價漲聲四起，肉包、衛生紙、尿片、理髮、光明燈在年後全都喊漲，通貨膨脹 來勢洶洶。為此，行政院不尋常地在年假期間召開「物價及金融穩定會議」，祭出6大平穩物價措施，包括免徵「黃小玉」(黃豆、小麥、玉米)營業稅、降低汽柴油貨物稅等，希望遏阻物價漲勢。對於年前即已告缺貨的雞蛋 ，農委會則將補貼蛋農每公斤3元(台幣，下同)的飼料成本，對中型蛋雞則補貼每隻25元。

蔡政府顯然意識到這波通貨膨脹的強大威力，正逢選舉年，無論如何要降低通膨對民生的衝擊，以免投票時民怨滔天，不利執政黨選情。然而，推升這波物價的力量主要來自國際原物料飛漲，採取賦稅免徵或減徵或可解一時之急，但終究要面對國際市場的現實。最怕的是，政府一再干預市場，損失稅收或撒出補貼銀兩仍擋不住物價攀升，最後只肥了中間商私囊。果真如此的話，即將得不償失，民眾的怒火只會燒得更旺。

在政府諸多措施中，最可議的，無疑是農委會對蛋農及雞農的補貼，完全缺乏對症下藥解決蛋荒的用心。市場缺蛋是去年末即已出現的現象，但農委會一味迴避，把問題推給「禽流感」，卻不正視市場供需失衡的癥結。不僅如此，農委會還鐵腕干預市場，要求蛋農和蛋商在春節前凍漲蛋價，在「多養多賠」及「多賣多賠」的顧慮下，農民怎麼會有飼養意願？

更諷刺的是，去年夏天本土疫情大爆發，由於政府發布三級警戒並採取禁止餐廳內用等嚴格管制，導致全台雞蛋消費不足而供應過剩。當時，農委會祭出的辦法也是「補貼」，以每屠宰一隻蛋雞「補貼五元」的方式，鼓勵蛋農殺雞。這種「撒錢誘導」的手段，說穿了，正是去年底蛋雞供應不足的主因。試想，短短半年之間，農委會先以補貼鼓勵「殺雞」，如今又以補貼方式鼓勵「養雞」；整個雞蛋市場的東歪西倒，都在農委會的「髒手」操弄下，變得極為扭曲。

農委會主委陳吉仲是農經教授出身，也積極參與過農民運動；誰料，他當上中央農業最高主管官員後，到頭來袖中卻只有「補貼」一帖錦囊妙計，何其令人失望！回顧近年陳吉仲解決農業問題的方式，不僅是蛋荒動用補貼，所有問題幾乎都是靠著「補貼撒錢」的神來一筆瀟灑解決。當農經教授變身「補貼部長」，台灣的農業發展如何從源源不絕的補貼奶水中壯大，則是一個大大的問號。

我們略略盤點一下陳吉仲近兩年的「補貼大事記」，洋洋灑灑難以盡數。一、前年蔡總統宣布開放「萊豬」引發反彈，政府隨即宣布4年內要補助豬農128億元；二、為防非洲豬瘟，祭出史上最優惠補貼鼓勵廚餘養豬業者退場或轉用飼料，動用了十幾億元農損基金；三、台灣鳳梨因病蟲害遭對岸禁止進口，農委會不與對岸協商，卻以每公斤105元的空運費用，補貼1公斤成本僅9元的鳳梨外銷日本或他國；四、大陸禁止台灣釋迦 、蓮霧進口，陳吉仲宣布政府將動用10億元補助農民，包括收購加工及補貼外銷。

政府願意投資農民，透過技術改良或市場調節，來提升農業的生產質量及農民收益，原本是美事一樁。但若無助於農業產銷，像上述許多補貼只是為了堵農民的怨怒之口，甚至只是為了配合政治外交而干預產銷，卻造成市場更大的混亂，則令人反感。人們看到的陳吉仲，政治味越來越濃，從1450網軍案到高調空運補貼外銷水果，乃至對蛋荒的胡亂干預，都悖離了他農經教授的角色。