陳吉仲誇台灣農產穩定 學者酸「穩定超產與缺貨」

農委會主委陳吉仲9日說，全世界沒有一個國家像台灣的農業生產這麼「穩定」，遭學者批評。圖為去年農民苦著臉採收超產的鳳梨。(本報資料照片)

氣候變遷 造成農業生產波動，但農委會主委陳吉仲昨天在「邁向農業淨零排放策略大會」上表示，「全世界沒有一個國家像台灣的農業生產這麼穩定」，這是因為台灣已在執行氣候變遷調適及淨零排放策略。但學者質疑，陳吉仲的「穩定」是指「穩定的超產與穩定的缺貨嗎？」該有的沒有，比如雞蛋，不該有的卻一直進來，比如萊豬、福島食品。

台大園藝系退休副教授許明仁說，台灣的穩定生產有兩種，一個是穩定的超產與穩定的缺貨，這幾年各種農產品預警機制完全失靈，像目前缺蛋狀況，去年底就可預判，卻沒做好；農業單位對產地的生產資訊掌握完全失去功能，造成無法掌控超產及寡產、供貨不穩定現象，缺貨就開放進口，這樣不專業。

許明仁還說，全世界沒有一個國家的農業主管會支持政府開放進口農產品，只有台灣農委會。

陳吉仲表示，台灣農業溫室氣體排放約500多萬公噸的二氧化碳，占全台2億6000多萬的碳排量不到2%，但每年受到氣候變遷衝擊的農業損失，至少超過130億以上，所以希望加速調適策略，例如農委會在3年前就透過研發，包括高溫病蟲害的品種研發、生產技術研發，還有農業保險 的推動，這些策略可降低農民因氣候變遷所造成的損失。

陳吉仲說，這些調適策略要全部進行，也早在執行，否則台灣農業部 門所生產的農產品絕對會變動更大，「全世界沒有一個國家像台灣的農業生產這麼穩定，就是因為我們已在執行調適。」

陳吉仲還說，台灣有200多萬公頃的林地、80萬公頃農地，還有五、六百萬公噸的農業剩餘廢棄物，以及有廣大的海洋資源可做碳匯，這些對國家的淨零排放做貢獻，農業部門所遭受的損失就會減少。

與會一名教授直言，農業保險的推廣效果其實很有限，參與的農民也不多，目前並未建立誘因，讓農業從業人員有意願以更多的成本、勞力，加入淨零碳排的生產行列，認為陳只是宣示意義大，實際上還有好長一段路要走。