我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／陳巍無懸念拿下花滑金牌 羽生結弦第4名

冬奧／羽生結弦挑戰4周半跳失敗 長曲開場連兩摔

陳吉仲誇台灣農產穩定 學者酸「穩定超產與缺貨」

記者彭宣雅／台北10日電
農委會主委陳吉仲9日說，全世界沒有一個國家像台灣的農業生產這麼「穩定」，遭學者批評。圖為去年農民苦著臉採收超產的鳳梨。(本報資料照片)
農委會主委陳吉仲9日說，全世界沒有一個國家像台灣的農業生產這麼「穩定」，遭學者批評。圖為去年農民苦著臉採收超產的鳳梨。(本報資料照片)

氣候變遷造成農業生產波動，但農委會主委陳吉仲昨天在「邁向農業淨零排放策略大會」上表示，「全世界沒有一個國家像台灣的農業生產這麼穩定」，這是因為台灣已在執行氣候變遷調適及淨零排放策略。但學者質疑，陳吉仲的「穩定」是指「穩定的超產與穩定的缺貨嗎？」該有的沒有，比如雞蛋，不該有的卻一直進來，比如萊豬、福島食品。

台大園藝系退休副教授許明仁說，台灣的穩定生產有兩種，一個是穩定的超產與穩定的缺貨，這幾年各種農產品預警機制完全失靈，像目前缺蛋狀況，去年底就可預判，卻沒做好；農業單位對產地的生產資訊掌握完全失去功能，造成無法掌控超產及寡產、供貨不穩定現象，缺貨就開放進口，這樣不專業。

許明仁還說，全世界沒有一個國家的農業主管會支持政府開放進口農產品，只有台灣農委會。

陳吉仲表示，台灣農業溫室氣體排放約500多萬公噸的二氧化碳，占全台2億6000多萬的碳排量不到2%，但每年受到氣候變遷衝擊的農業損失，至少超過130億以上，所以希望加速調適策略，例如農委會在3年前就透過研發，包括高溫病蟲害的品種研發、生產技術研發，還有農業保險的推動，這些策略可降低農民因氣候變遷所造成的損失。

陳吉仲說，這些調適策略要全部進行，也早在執行，否則台灣農業部門所生產的農產品絕對會變動更大，「全世界沒有一個國家像台灣的農業生產這麼穩定，就是因為我們已在執行調適。」

陳吉仲還說，台灣有200多萬公頃的林地、80萬公頃農地，還有五、六百萬公噸的農業剩餘廢棄物，以及有廣大的海洋資源可做碳匯，這些對國家的淨零排放做貢獻，農業部門所遭受的損失就會減少。

與會一名教授直言，農業保險的推廣效果其實很有限，參與的農民也不多，目前並未建立誘因，讓農業從業人員有意願以更多的成本、勞力，加入淨零碳排的生產行列，認為陳只是宣示意義大，實際上還有好長一段路要走。

氣候變遷 保險 農業部

上一則

年輕人不知宋朝 學者嘆：去中後遺症

下一則

開罰盧秀燕入鏡「女兵日記」 NCC挨告敗訴

延伸閱讀

政院突襲 宣布日本核食解禁 祭3配套

政院突襲 宣布日本核食解禁 祭3配套
政務官被點名下鄉參選 能成奇兵？

政務官被點名下鄉參選 能成奇兵？
不只主婦崩潰… 早餐業搶不到蛋 「放雞蛋假」提早過年

不只主婦崩潰… 早餐業搶不到蛋 「放雞蛋假」提早過年
新聞評論／顧萊牛顧核食 蔡政府就是不顧雞下蛋

新聞評論／顧萊牛顧核食 蔡政府就是不顧雞下蛋

熱門新聞

摩特動力產品銷售全球60多個國家，連續20年獲得台灣精品獎殊榮，堪稱台灣的隱形冠軍。（記者宋健生／攝影）

台灣摩特動力 電動機車騎進歐美 湯姆漢克斯也是老粉絲

2022-02-03 01:26
黃郁婷近日在個人Instagram、臉書上分享穿著中國隊隊服燦笑滑冰的影片，引發爭議。 (取材自黃郁婷IG)

穿中國隊服挨批 中華隊冬奧選手：運動無國籍

2022-02-03 01:30
台北市喊出2月底微解封，指揮官陳時中表示，觀察到2月10日才會決定下一階段。圖為台北市百貨美食街人潮。（記者林俊良／攝影）

入境台居家檢疫14天→10天？陳時中：勢在必行

2022-02-05 19:42
IG上一段影片顯示一群陸戰隊員在山區進行槍射擊訓練，影中官兵不斷高喊疑似中文的「一秒間隔」。圖/截取自goons___up IG貼文

影／台陸戰隊員疑在美高喊這句口令被認出身分 台方未評論

2022-02-06 15:01
光田綜合醫院骨科部主治醫師嚴可倫除夕值班，送出這四個紅包。 取材自嚴可倫臉書

暖醫師過年值班送這四個人紅包 網友說感動

2022-02-02 21:09
台北市一家防疫旅館傳群聚感染，指揮中心7日將三例境外移入改判為本土感染。(記者黃義書／攝影)

商務客將解禁 入境檢疫天數可望縮短 月底國門微解封

2022-02-08 02:28

超人氣

更多 >
冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽
NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼
南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢