新聞評論／陳時中參選市長 恐引發道德爭議

身兼防疫指揮官的衛福部長陳時中半途跑去參選，恐引發道德爭議。(記者鄭超文／攝影)

年底縣市長選舉，民進黨擬推派多名政務官參選，正在進行沙盤推演。目前被提出的人選包括：經濟部長王美花角逐彰化縣長、農委會主委陳吉仲參選雲林縣長、衛福部長陳時中 參選台北市長；另外，立法院副院長蔡其昌則將參選台中市長。政務官下鄉參選有例可循，不足為奇；比較特殊的是陳時中，他身兼防疫 指揮官，「國家隊隊長」半途跑去參選，將引發「黨國不分」的道德爭議。

陳時中是衛福部長，兼中央指揮防疫中心指揮官；但他目前之所以享有高知名度及莫大權威，都是因其防疫指揮官的角色而來，與衛福部長的表現關係不大。進一步說，陳時中的指揮官角色是奠立在台灣對抗疫情 的緊急防衛基礎上，是國家為了抵抗疫情蔓延，必須採取各種超乎常情的緊急動員與管制以保衛人民安全。陳時中可以決定台灣的防疫警戒是否升級，哪些縣市的特定行業能否經營，哪些學校或餐廳該開該關；在某種程度上，他的權力有時比行政院長還大。

簡單地說，防疫指揮官領導的是一個「國家隊」，各縣市民眾必須不分黨派齊心作戰，抗疫才能成功。而如果陳時中要投入選戰，他的心中就會充滿敵我意識，不斷想方設法要讓對手出醜難堪，從而使自己藉此得分。如此一來，台灣的防疫作戰勢必變形走調，不再有一致的標準和步調。嚴重的話，人們可能離心離德，不再聽從指揮中心的指令。

民進黨看好陳時中參選，在一年多前即已傳出風聲；當時疫情剛起，他的民意支持度衝天，被視為可望為民進黨奪回首都市長的最大黑馬。誰料，疫情未如預期在前年結束，去年一年，陳時中處理高端疫苗偏私又放水、對外採購疫苗不力、面對民間捐贈疫苗又官僚嘴臉以對，在在重挫他的聲望及專業信譽。更嚴重的是，他自己在疫情禁令期間無罩飲酒歌唱，處理入境人員的管制雙重標準，衛福部重臣王必勝和李伯璋相繼發生不堪醜聞，暴露了陳時中「嚴以律百姓、寬以待親信」的雙標性格。光憑這點，他想要成為首都市長，還未必通得過台北市民挑剔的眼光。

就疫情發展看，除非全球疫情在7月前大致平息，指揮中心屆時依法宣告解散，陳時中才有可能從容部署參選。但目前還有不明疫情在本土流竄，陳時中就算不等到全部「清零」，指揮中心就要結束作業並宣布全台解封，只怕難獲民眾苟同。原因是，過去兩年陳時中把所有掌控權握在手上，對各地的防疫管制和疫苗分配無一不管，連確診訊息的發布都要干預；這種模式，已養成下級單位或地方機關凡事瞻望上意的習慣，陳時中自己其實也相當享受這種威權感。他若不一步步鬆手，屆時卻為了自己要參選市長撒手不管、揚長而去，這將留給民眾什麼觀感？

另一個問題是，陳時中的高知名度和高權威感，是靠著每天在指揮中心發布訊息和指令所建立的；亦即，他的角色權威和指揮中心必須綁在一起。若指揮中心未待疫情舒緩即倉促解散，或陳時中個人棄指揮官之職投入選戰改由他人接任，可能會留下「為德不卒」或「貪功躁進」的譏評，從而成為其選舉的負面拖累。這點，就和蔡其昌乃至其他政務官參選一樣，一旦「帶職參選」，勢必引發「黨政不分」、「選戰不公」的批評。

最好的情況，是陳時中在4、5月間就把全台疫情收拾乾淨，並像丹麥那樣宣布台灣將與疫情共存，然後從容投入選戰。可惜，眼前還看不到這個好景。