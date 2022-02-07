蔡政府解禁核食？國民黨團：可能這兩天

針對是否開放日本福島食品進口，總統府強調，政府以確保民眾健康安全為原則；圖為日本進口商品示意圖。(記者許正宏／攝影)

蔡政府開放日本 福島食品箭在弦上，國民黨 立院黨團總召曾銘宗昨透露，他接獲消息，盛傳民進黨 政府可能今、明兩天就會以行政命令宣布開放進口日本核食，「擋也擋不住」，國民黨團除了抗議外，也會提出一套因應方案，確保民眾權益。

總統府發言人張惇涵昨表示，政府向來立場是以確保民眾健康安全為原則，以國際標準、科學證據為依據，來面對日本食品進口議題；若有具體進展，相關單位也會向民眾報告。

曾銘宗說，民進黨若在這兩天開放日本福島食品，國民黨團將會嚴厲譴責，因為反核食是779萬台灣人民透過公投做成的重大決策，民進黨強行開放，真的是踐踏民意；其次，民進黨不能用任何承諾去交換人民的健康，尤其換CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）更是亂講一通，無論換什麼，人民的健康都不能交換；第三，台灣對日本去年的出超高達629億美元，逆差這麼大，對日的貿易談判應該更強勢，「怎麼遇到日本就軟趴趴？」

民眾黨團幹事長張其祿也表示，雖然今天起立法院新會期報到，但距離開議還有一段時間，蔡政府可能利用中間空檔突襲。

張其祿強調，民眾黨堅持「社會溝通、源頭管理、明白標示」三原則，先前公投已有很多民眾用選票表達對核食的疑慮，不該現在用行政命令就「呼攏」過去，民眾黨不是反對開放，而是要做好配套，讓民眾知道當地查廠及相關內容物等細節，使消費者能明白選擇。

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天表示，這是國安的問題，他要尊重總統及國安團隊的決定，他沒有資格問，也不會去問；民進黨團幹事長鄭運鵬也說，沒有接到相關消息，黨團也還沒開會討論。

有民進黨立委則私下透露，黨籍立委郭國文日前在臨時會最後一天喊出要當天解禁並引發軒然大波之後，反而黨團內部都沒有再討論；若沒有該事件，討論機會很大，在事件後反而不急著做決定，「以免我們好像講話出爾反爾」。