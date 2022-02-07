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黑白集／詹順貴叮囑依法行政 只能當自問答

黑白集
環保署前副署長詹順貴。(本報資料照片)
環保署前副署長詹順貴。(本報資料照片)

蔡政府迫不及待要開放日本福島核食，據稱「絕不會拖到3月」。對此，環保署前副署長詹順貴提出「四問」，包括如何分級、風險評估、輻射標準制訂及邊境抽檢能量，和日本如何出具產地證明等，問政府準備好了嗎。

多虧詹順貴還記得這些嚴肅的事，即便他此刻已無公職，仍記掛著三年前的「反核食」公投有779萬人投下贊成票，有一定的民意基礎。然而，目前蔡政府的官員有誰在乎這些「程序正當性」或「700多萬民意」嗎？

光看萊豬進口就知道了：政府拒絕標示產地，說會有「歧視」問題，引發對手貿易報復；邊境檢查都是黑箱進行，然後宣稱「全部合格」，既不標示又不透明檢查，豬肉儀表板的公告也是虛應故事，民眾誰知道自己吃到什麼？政府以萊豬搞對美外交，拿民眾健康來賠；如今再用同一手法炮製日本核食，民眾只能認吞。這就是蔡政府的霸王硬上弓手法，公投有沒有過都沒差。

難得詹順貴學術良心未泯，記得叮囑政府應該依法行政。相形之下，同是學界出身的農委會陳吉仲，就比他更精通為官之道，知道哪裡該鬆，哪裡該緊。也因此，人家的官運就一路順遂亨通，少了無謂的內心掙扎。至於詹順貴的四問，就只能當成「自問自答」了，就像他護藻礁之役最後選擇向政治妥協一樣。

日本 邊境 公投

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