台中市長選戰 綠擬推蔡其昌但藏這個隱憂

台中市長盧秀燕。(本報資料照片)

台中市長盧秀燕民調 居高不下，使台中成為民進黨 的艱困選區，但隨著國民黨 在台中公投及中二立委補選接連失利，綠營持續猛攻盧秀燕。熟悉台中選情的民進黨人士表示，立法院副院長蔡其昌為民進黨最可能的候選人，參選態勢也日益明顯，但蔡一旦表態，勢必面臨國民黨「逼宮」，要求辭去副院長，成為蔡的一大隱憂。

民進黨人士指出，立院副院長繼任人選，除了牽涉新潮流系誰能接任，其他派系也可能要求新潮流交出副院長換台中市長，恐掀起派系角力。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，蔡其昌是中華民國的立法院副院長，不是民進黨副院長，若表態參選台中市長，基於國會副議長必須獨立行使職權，當然應該辭職參選，否則也會有利用立法院資源，造成選舉不公的質疑。

國民黨人士也表示，不涉入民進黨內紛爭，但民眾會期待掌握議事規則及資源的立法院副院長維持其中立性，否則將會被質疑利用國家資源行個人競選之實。

台中市長選戰，民進黨不乏選將，蔡其昌及立委何欣純、張廖萬堅都被列入民調對象，台中市前市長林佳龍也因輔選中二立委補選有功，被基層勸進再次對決盧秀燕。

民進黨人士指出，林佳龍回鍋台中參選可能性低，論資排輩，以蔡其昌為綠營優先人選，不過蔡其昌仍未展現捨我其誰的決心，市長候選人又牽動各地議員及派系布局，已使基層出現焦慮心情，期盼何欣純以「奇兵」出戰的聲浪也愈來愈高。