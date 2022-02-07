促轉會喊拆地景威權 藍轟：找理由延續組織生命
促進轉型正義委員會任期5月將屆滿，促轉會代理主委葉虹靈表示，最快3月前會提解除地景威權構想。國民黨立委李德維痛批，現在特地拋出「構想」，就是為自己延任而已。
中央社報導，促轉會預計在任期結束前，針對中正紀念堂轉型及中正紀念堂管理處的法制配套提出建議。葉虹靈說，中正紀念堂轉型不是只有銅像拆不拆除的問題，而是要放在整體框架思考，在21世紀的台灣，這個公共空間能如何更好地利用。
中國時報報導，根據「促轉條例」規定，促轉會為兩年任務型機關，必要時可經行政院長同意延任一年，2018年5月31日成立至今已報請兩次延任。去年在立院司法法制委員會時，國民黨立委鄭麗文就質疑，公務員只要不做完，就可以延續組織生命、領公帑，實在荒謬與錯誤，葉虹靈當時強調「沒有這個規畫」，並全力要在今年5月前完成法制與業務銜接。
國民黨立委賴士葆懷疑，蔡英文又要講中華民國，日前才去紀念蔣經國紀念園區，現在又喊拆除地景威權，「怎麼一邊和解一邊鬥爭？」並指促轉會目前該做的任務也都完成，現在將臨時任務變成常態化，「促轉會該結束了」。
據報導，李德維痛批，促轉會現在拋出解除地景威權構想，就是為了接下來的延任當作試金石，正因為中正紀念堂轉型不是一時半刻做得完的工程，促轉會這把民進黨手裡的屠刀，就可以透過不斷增加自己的任務，讓蔡英文與蘇貞昌有理由給他延任，持續把這把屠刀握在手裡。
對此，葉虹靈表示，過去半年，促轉會展開一系列社會討論，把中正紀念堂轉型議題拉到首都空間配置層次討論，對於中正紀念堂轉型後的用途，外界有多種建議，包括國會用地、歷任總統紀念館、台灣先賢祠、藝文園區等。
葉虹靈說，促轉會已邀請數組知名的建築設計團隊，提出對中正紀念堂整體園區更好的想像，這些視覺化的方案，預計3、4月間向外界報告，希望可以激盪討論。
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