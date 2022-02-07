促轉會喊拆地景威權 藍轟：找理由延續組織生命

促轉會將針對中正紀念堂轉型及中正紀念堂管理處的法制配套提出建議，藍委轟就是想為自己延任。（本報資料照片）

促進轉型正義委員會任期5月將屆滿，促轉會代理主委葉虹靈表示，最快3月前會提解除地景威權構想。國民黨 立委李德維痛批，現在特地拋出「構想」，就是為自己延任而已。

中央社報導，促轉會預計在任期結束前，針對中正紀念堂轉型及中正紀念堂管理處的法制配套提出建議。葉虹靈說，中正紀念堂轉型不是只有銅像拆不拆除的問題，而是要放在整體框架思考，在21世紀的台灣，這個公共空間能如何更好地利用。

中國時報報導，根據「促轉條例」規定，促轉會為兩年任務型機關，必要時可經行政院長同意延任一年，2018年5月31日成立至今已報請兩次延任。去年在立院司法法制委員會時，國民黨立委鄭麗文就質疑，公務員只要不做完，就可以延續組織生命、領公帑，實在荒謬與錯誤，葉虹靈當時強調「沒有這個規畫」，並全力要在今年5月前完成法制與業務銜接。

國民黨立委賴士葆懷疑，蔡英文 又要講中華民國 ，日前才去紀念蔣經國紀念園區，現在又喊拆除地景威權，「怎麼一邊和解一邊鬥爭？」並指促轉會目前該做的任務也都完成，現在將臨時任務變成常態化，「促轉會該結束了」。

據報導，李德維痛批，促轉會現在拋出解除地景威權構想，就是為了接下來的延任當作試金石，正因為中正紀念堂轉型不是一時半刻做得完的工程，促轉會這把民進黨手裡的屠刀，就可以透過不斷增加自己的任務，讓蔡英文與蘇貞昌有理由給他延任，持續把這把屠刀握在手裡。

對此，葉虹靈表示，過去半年，促轉會展開一系列社會討論，把中正紀念堂轉型議題拉到首都空間配置層次討論，對於中正紀念堂轉型後的用途，外界有多種建議，包括國會用地、歷任總統紀念館、台灣先賢祠、藝文園區等。

葉虹靈說，促轉會已邀請數組知名的建築設計團隊，提出對中正紀念堂整體園區更好的想像，這些視覺化的方案，預計3、4月間向外界報告，希望可以激盪討論。