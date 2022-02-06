陳時中參選台北市長？7月成關鍵時機

民進黨英系傾向由衛福部長陳時中參選台北市長，但疫情恐成最大變數。（本報資料照片）

民進黨 日前拍板防疫優先，選務延至春節後再決定，但各派系早已鴨子划水。據了解，「英系」傾向由衛福部長陳時中 參選台北市長，陳本人也有意願；至於新北及桃園目前沒有明朗人選，台中則待新潮流系推出人選，潛在人選有立法院副院長蔡其昌及立委何欣純。綠營人士指出，雙北和桃園仍是艱困選區。

知情人士說，指揮中心近來傳出負面新聞，「順時中」光環確實不若以往，但陳仍常被點名參選2022；不過，目前指揮中心依法將維持到今年7月，若有需要，行政院可能延長指揮中心期限；因此在7月之前，陳時中都分身乏術，若疫情持續升溫，陳參選機率就偏小，「今年7月是關鍵時間點」。

知情人士指出，依提名 條例，六都市長參選人將由黨主席徵召，選舉對策委員會徵詢過程會拉長，大約5、6月才有結果；3月可能先提名爭取連任的縣市長，接著辦理新竹市長及屏東縣長初選，再來才會徵召雙北、桃園及台中等艱困選區市長候選人。

英系人士表示，無論今年底台北市長選舉是「一對一」或「三腳督」，陳時中都有贏面；至於台北市副市長黃珊珊若參選，代表台北市長柯文哲的接班人，民眾黨目前定位偏向「小藍」，黃珊珊可能瓜分淺藍選票，對民進黨影響較小。

民進黨在雙北及桃園面臨找不到人的窘境，將由黨主席徵召。黨內人士說，若陳時中有意願，選對會將派人與陳聊聊，但雙北及桃園都是艱困選區，若陳因參選折損，相當可惜；但若民進黨鐵了心要陳參選，選對會會啟動「說服」，但陳有最後決定權。