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新聞評論／國民黨4人餐敘喊團結 只是過年煙火即景嗎？

聯合報社論
高雄市前市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康與國民黨立委江啟臣上月27日晚間聯合發文為國民黨加油。（取材自韓國瑜臉書）
高雄市前市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康與國民黨立委江啟臣上月27日晚間聯合發文為國民黨加油。（取材自韓國瑜臉書）

農曆年前，高雄市前市長韓國瑜邀宴國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣，以及中廣董事長趙少康，會後四人都說未來將「團結一心」。但四人同框後，會如韓國瑜標註的「人心齊、泰山移」，藍營終於能夠團結奮戰，還是到了選舉戰場，依舊彼此勾心鬥角、各吹各的調？這不但攸關年底九合一勝敗，更攸關國民黨能否走出生存危機。

國民黨連遭四大公投、罷昶和中二選區補選的挫敗，政黨聲勢和黨內士氣跌落谷底。最近民調顯示，國民黨支持率與排名第三的民眾黨已相差無幾，且遙遙落後執政的民進黨；但論「厭惡度」，國民黨則「獨占鰲頭」。蔡政府最近肆無忌憚在宜蘭和雲林展開政治追殺，就是政黨聲勢讓其有恃無恐，同時也顯示蔡政府動員國家機器打九合一選戰已成事實。國民黨面對年底大選，情勢很難樂觀。

「團結的國民黨未必能贏，如果不團結必輸無疑」，已是老生常談。藍營人人都在喊團結，但是朱立倫的黨中央仍須擴大決策圈，趙少康及其「戰鬥藍」則常炮口對準黨中央，黨內深藍更不時高喊主席下台。國民黨從來不缺「口頭大團結」，而且所謂的「團結」，往往都是「以自己為中心」的團結。

韓國瑜在四人餐敘後提出「螃蟹理論」，解釋國民黨不團結，是因為黨內有「見不得別人好」的傳統。這說法只對了一半。國民黨不團結，一方面是「見不得別人好」，認為只有別人失敗，自己才能取而代之；另一方面則是「獨善其身」的避戰文化。國民黨處境越艱難，這兩種心態交互影響越大。因此近年每逢重大選戰，國民黨順風未必能贏，逆風更無法轉敗為勝。

四人餐敘後除了宣示團結，最具體的「承諾」，莫過韓國瑜說的「絕對沒有要拉下朱立倫」。但這其實是另一種「鞏固領導中心」之論。黨主席會不會被拉下來，不是幾個人吃頓飯、喊喊團結，說幾句客套話就算數，最關鍵的，還是未來的選舉過程與結果。

農曆年後，國民黨就要開始九合一的提名作業。朱立倫早就表示，國民黨禁不起初選波折，會盡快協調出最強選將。此一宣示，雖不像民進黨「沒收初選」粗暴，但仍是將提名權收攏黨中央，初選只是最後考量。然而，民進黨的選對會是各派系雨露均霑、共同參與；國民黨中央在「協調出最強選將」時，如何避免被質疑師心自用、提名不公，將是朱立倫的一大考驗。

如果國民黨真能在「擴大決策參與」承諾下，將提名爭議降至最低，接下來，就是考驗餐會四人甚至全黨能否「團結一心」的開始。無論四人對2024總統大選有何企圖心，都必須認知「加法」才是王道，誰能為勝選貢獻最多心力，誰才有更上一層樓的機會；相反的，如果用「減法」思考，或者事不關己，甚至陽奉陰違，九合一再敗選，所有國民黨的要角也都不用想總統大選了。

國民黨更須認知，無論年底九合一或2024總統、立委選舉，打的都是整體戰，是政黨政治的取捨，而非僅是一城一池的拚搏。除了選戰布局，國民黨也應集思廣益，建立有別於其他政黨且更吸引選民的政黨論述。如果只會跟著言論風向，不能也不敢提出積極正面主張，終難重獲選民信任。

外界以「四巨頭」形容餐敘的韓、朱、江、趙。平心而論，跌落谷底的國民黨，已無「巨頭」。但無論是餘暉或微光，相互映照是把光芒極大化的唯一途徑；否則這場四人餐會，將只是過年的煙火即景罷了。

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