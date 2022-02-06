2022興衰關鍵 時力、民眾黨搶攻百里侯

民眾黨立委高虹安被點名有望參戰新竹市長。（圖：民眾黨團提供）

藍綠兩大黨春節後將啟動初選程序，時代力量及民眾黨早在春節前就陸續公布議員參選人名單。兩黨人士指出，此次大選攸關黨命運興衰，將以各縣市成立議會黨團為首要目標；至於縣市長部分，時力在新竹縣市、苗栗縣、屏東縣有望派出選將；民眾黨則瞄準桃園、高雄，尋覓「奇兵」。

2018地方大選，時力在全台當選16名議員，並於台北市、新竹市議會成立黨團，但後來黨內爆發出走潮，目前僅剩11名議員及新竹市議會黨團，元氣大傷。

時力人士指出，時力雖是第二次迎戰地方大選，已有經營基礎，但民眾黨成立後，瓜分不少支持者；縣市長部分，上次未派出候選人，此次須派出選將，才能展現政黨氣勢及城市治理決心。

時力人士說，除了立委邱顯智考慮參選新竹市長，新竹縣議員連郁婷及苗栗縣議員宋國鼎也考慮轉戰新竹縣及苗栗縣長；屏東則已找到一名深耕地方的人士，可能參選屏東縣長。

民眾黨雖是首次迎戰地方大選，全台已有逾50名議員參選人，立委邱臣遠、高虹安也被點名有望參戰基隆及新竹市長，來勢洶洶。

民眾黨人士表示，先前舉辦桃園市長候選人海選，已接獲不少舉薦，有望在春節後公布人選；高雄市長部分目前正在徵詢反萊豬醫師蘇偉碩，期盼以奇兵之姿，帶動聲量及議員選情。