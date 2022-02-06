我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

潘斯首度「挑明」批川普意義重大 料將再隔空交手

2022興衰關鍵 時力、民眾黨搶攻百里侯

記者吳亮賢／台北6日電
民眾黨立委高虹安被點名有望參戰新竹市長。（圖：民眾黨團提供）
民眾黨立委高虹安被點名有望參戰新竹市長。（圖：民眾黨團提供）

藍綠兩大黨春節後將啟動初選程序，時代力量及民眾黨早在春節前就陸續公布議員參選人名單。兩黨人士指出，此次大選攸關黨命運興衰，將以各縣市成立議會黨團為首要目標；至於縣市長部分，時力在新竹縣市、苗栗縣、屏東縣有望派出選將；民眾黨則瞄準桃園、高雄，尋覓「奇兵」。

2018地方大選，時力在全台當選16名議員，並於台北市、新竹市議會成立黨團，但後來黨內爆發出走潮，目前僅剩11名議員及新竹市議會黨團，元氣大傷。

時力人士指出，時力雖是第二次迎戰地方大選，已有經營基礎，但民眾黨成立後，瓜分不少支持者；縣市長部分，上次未派出候選人，此次須派出選將，才能展現政黨氣勢及城市治理決心。

時力人士說，除了立委邱顯智考慮參選新竹市長，新竹縣議員連郁婷及苗栗縣議員宋國鼎也考慮轉戰新竹縣及苗栗縣長；屏東則已找到一名深耕地方的人士，可能參選屏東縣長。

民眾黨雖是首次迎戰地方大選，全台已有逾50名議員參選人，立委邱臣遠、高虹安也被點名有望參戰基隆及新竹市長，來勢洶洶。

民眾黨人士表示，先前舉辦桃園市長候選人海選，已接獲不少舉薦，有望在春節後公布人選；高雄市長部分目前正在徵詢反萊豬醫師蘇偉碩，期盼以奇兵之姿，帶動聲量及議員選情。

上一則

男駕1600萬元麥拉倫 鄰近地點兩年內自撞2次

下一則

40噸巨石崩落 休旅車只差一秒險被砸

延伸閱讀

張庭夫婦春節被目擊上海逛街 網酸：還能這麼逍遙？

張庭夫婦春節被目擊上海逛街 網酸：還能這麼逍遙？
為反核食立場誤會破冰？朱立倫7日與立院黨團拜年餐敘

為反核食立場誤會破冰？朱立倫7日與立院黨團拜年餐敘
春節吃喝發胖 居家3個簡單運動 1個月甩肉5公斤

春節吃喝發胖 居家3個簡單運動 1個月甩肉5公斤
高雄防疫旅館爆群聚 專家：春節後恐有一波疫情

高雄防疫旅館爆群聚 專家：春節後恐有一波疫情

熱門新聞

摩特動力產品銷售全球60多個國家，連續20年獲得台灣精品獎殊榮，堪稱台灣的隱形冠軍。（記者宋健生／攝影）

台灣摩特動力 電動機車騎進歐美 湯姆漢克斯也是老粉絲

2022-02-03 01:26
切割vs同框？ 賴清德與美國副總統賀錦麗（右）在宏都拉斯新總統卡斯楚就職典禮「巧遇」同框，但在賀錦麗官方臉書公布的照片卻疑似將賴清德的身體「切割」，只剩下難以辨識的一雙手，引發各界議論。（取材自賀錦麗臉書）

賀錦麗臉書切割賴清德?合照只剩一雙手

2022-01-30 02:29
黃郁婷近日在個人Instagram、臉書上分享穿著中國隊隊服燦笑滑冰的影片，引發爭議。 (取材自黃郁婷IG)

穿中國隊服挨批 中華隊冬奧選手：運動無國籍

2022-02-03 01:30
蕭敬騰發言引發台灣網友反彈。圖／截圖自微博

蕭敬騰登春晚喊話「台灣人回家」 焦糖：逢場作戲辛苦了

2022-01-30 13:47
光田綜合醫院骨科部主治醫師嚴可倫除夕值班，送出這四個紅包。 取材自嚴可倫臉書

暖醫師過年值班送這四個人紅包 網友說感動

2022-02-02 21:09
代表中華台北參加北京冬季奧運的競速滑冰女將黃郁婷。（取材自臉書）

穿中國隊服惹議 台選手道歉 趙少康：傷台人情感

2022-02-03 22:20

超人氣

更多 >
控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面
香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣
終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」
3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光
冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理